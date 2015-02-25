بالصور..محافظ بنى سويف يفاجئ المخابز ومجلس المدينة ويتجول داخل الشوارع

فاجأ المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف اليوم الأربعاء، مجموعة من مخابز المدينة، حيث زار مخبز العهد الجديد بشارع إسلام بمدينة بنى سويف، للاطمئنان على جودة ونوعية الخبز المنتج ومتابعة تنفيذ منظومة الخبز وسير العمل بالمخبز، كما التقى ببعض المواطنين أمام المخبز للتأكد من عدم وجود أية أزمة أو ازدحام أو تكدس خلال صرف حصصهم من الخبز، ومدى رضاء المواطنين عن مستوى الخبز وجودته.

كما تفقد المحافظ عددا من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة بنى سويف؛ ضمت شارع 23 يوليو (الرياضى)، أحمد عرابى، إسلام، الجيار، عبد السلام عارف، وميدان حارث والزراعيين، حيث شدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول، خاصة الشوارع الجانبية وتكثيف أعمال التشجير وإزالة الرسوم والشعارات المسيئة من على جدران وأسوار المبانى والمصالح الحكومية وإعادة دهان الجدران والأسوار.

كما قام المحافظ بزيارة مفاجئة لمبنى الوحدة المحلية لمروكز ومدينة بنى سويف، حيث تفقد عددا من إدارات ومكاتب الوحدة المحلية والتقى ببعض الموظفين والعاملين لمتابعة انضباط سير العمل، موجها بسرعة الفصل فى طلبات المواطنين والتواصل معهم بشكل فورى.

عقب ذلك تفقد المحافظ حديقة النصر المقابلة لمبنى الوحدة المحلية والتقى ببعض المواطنين الذين تصادف وجودهم بالحديقة واستمع لشكاواهم ومطالبهم، حيث وجه باستلام كافة الشكاوى والطلبات لدراستها والعمل على حلها قدر الإمكان فى إطار القانون ووفق المتاح من الموارد والإمكانيات.



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محافظ بنى سويف يستمع لأحد المواطنين

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المحافظ يتجول فى شارع الرياضى

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ويفاجئ مجلس المدينة

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سليم يداعب أحد الأطفال

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المحافظ يتحدث إلى أحد السيدات أم مخبز بلدى

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ويتابع جودة الخبز