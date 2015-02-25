بالصور..محافظ بنى سويف يفاجئ المخابز ومجلس المدينة ويتجول داخل الشوارع
كما تفقد المحافظ عددا من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة بنى سويف؛ ضمت شارع 23 يوليو (الرياضى)، أحمد عرابى، إسلام، الجيار، عبد السلام عارف، وميدان حارث والزراعيين، حيث شدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول، خاصة الشوارع الجانبية وتكثيف أعمال التشجير وإزالة الرسوم والشعارات المسيئة من على جدران وأسوار المبانى والمصالح الحكومية وإعادة دهان الجدران والأسوار.
كما قام المحافظ بزيارة مفاجئة لمبنى الوحدة المحلية لمروكز ومدينة بنى سويف، حيث تفقد عددا من إدارات ومكاتب الوحدة المحلية والتقى ببعض الموظفين والعاملين لمتابعة انضباط سير العمل، موجها بسرعة الفصل فى طلبات المواطنين والتواصل معهم بشكل فورى.
عقب ذلك تفقد المحافظ حديقة النصر المقابلة لمبنى الوحدة المحلية والتقى ببعض المواطنين الذين تصادف وجودهم بالحديقة واستمع لشكاواهم ومطالبهم، حيث وجه باستلام كافة الشكاوى والطلبات لدراستها والعمل على حلها قدر الإمكان فى إطار القانون ووفق المتاح من الموارد والإمكانيات.
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محافظ بنى سويف يستمع لأحد المواطنين
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المحافظ يتجول فى شارع الرياضى
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ويفاجئ مجلس المدينة
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سليم يداعب أحد الأطفال
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المحافظ يتحدث إلى أحد السيدات أم مخبز بلدى
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