محافظ كفر الشيخ: زراعة 275 ألف فدان أرز بالمحافظة

أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، أن المساحة المسموح بزراعتها بكفر الشيخ 275 ألف فدان.

وأضاف أنه لن يسمح بزراعة أى مساحة أكثر من المساحة التى حددها وزيرى الرى والزراعة للمحافظة، مضيفًا: لابد من إزالة الشتلات بمجرد وضعها فى الأراضى التى ليست من بين المساحات المحددة لزراعتها بالأرز.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ برؤساء المدن والوحدات المحلية، وبمديرى الإدارات الزراعية ورؤساء الجمعيات الزراعية، بحضور المهندس سليمان غيث وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، وعلى رجب نقيب الفلاحين، ووكيل النقابة العامة للفلاحين.

وأشار المهندس سليمان غيث أن المساحة المسموح زراعتها بالأرز 275ألف فدان، من بين 586ألف فدان و251فدان تزرعها المحافظة تابعة للائتمان والإصلاح الزراعي.

وأضاف أن 275ألف فدان موزعة على المراكز والترع وفقاً للجمعيات، مشيراً إلى أنه لن يسمح بزراعة أى مساحات أكبر من ذلك.