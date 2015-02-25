أسامة هيكل : لائحة أسعار جديدة مخفضة لمنتجي الدراما بمدينة الإنتاج الإعلامي

اجتمع رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل، اليوم الأربعاء، مع عدد من كبار المنتجين لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بإيجاد حلول للمعوقات التي تواجه تصوير الأعمال الدرامية وإطلاع أصحاب الشركات على لائحة أسعار التصوير الجديدة التي أقرتها المدينة، والتي أصبحت أكثر مرونة لتنافس مناطق التصوير الأخرى خارج المدينة، والتي تشمل زيادة ساعات يوم التصوير لتصبح 12 ساعة بدلًا من 8 ساعات في اللائحة القديمة في إطار تقديم أفضل التسهيلات الجاذبة لشركات الإنتاج لتصوير أعمالهم باستديوهات ومناطق التصوير.

حضر اللقاء من كبار المنتجين محمد فوزي صاحب شركة أفلام محمد فوزي، جمال العدل صاحب شركة العدل جروب، عصام شعبان صاحب شركة كينج توت وممدوح شاهين صاحب شركة “إم جي آر” للإنتاج الفني.

وأكد هيكل – خلال اللقاء – على أن مدينة الإنتاج الإعلامي شركة مساهمة تعمل بنظام المناطق الحرة وهذا يجعلها بعيدة عن التعقيدات البيروقراطية في الشركات الحكومية.

وقال إن الشركة تنتهج سياسة جديدة جاذبة لشركات الإنتاج وهو الأمر الذي أثنى عليه كبار المنتجين الحاضرين والذي من شأنه أن يساهم في فتح صفحة جديدة للتعامل مع المدينة كأحد الشركات الكبرى التي تقدم خدمات إنتاجية على أعلى مستوي وبأسعار منافسة.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة فكرة طرح تأجير مكاتب بالمجمع الإداري بالشركة لشركات الإنتاج الدرامي للتمتع بالمزايا التي يقدمها العمل بنظام المناطق الحرة الإعلامية من تخفيضات وتسهيلات ومرونة في الإجراءات.

في نهاية الاجتماع، اتفق المنتجون على الدخول في إنتاج عدد من الأعمال الدرامية بمشاركة المدينة سوف يعلن عنها في الفترة القريبة القادمة.