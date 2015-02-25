الأمم المتحدة : ثروة الرئيس اليمنى الأسبق عبد الله صالح 60 مليار دولار

قال خبراء بالأمم المتحدة إن الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح يزعم أنه قد جمع أصولا تبلغ قيمتها ما بين 32 مليار و60 مليار دولار يعتقد أن معظمها تم تهريبها إلى الخارج تحت أسماء أخرى.

وقال الخبراء إنه من المعتقد أن أصول الرئيس السابق تشمل عقارات وأموالا سائلة وأسهما وذهبا وسلعا ثمينة أخرى فى 20 بلد على الأقل، ويتابع الخبراء عقوبات الأمم المتحدة التى تطالب جميع البلدان بتجميد أصول صالح واثنين من قادة المتمردين الحوثيين.

وأشار التقرير الموجه إلى مجلس الأمن الدولي، والذى وزع اليوم الأربعاء، إن صالح استمر فى السلطة لمدة 33 سنة، وكان متاحا أمامه العديد من السنوات لإخفاء أصوله، خاصة بعد إثارة احتمال فرض عقوبات عليه قبل عام تقريبا. وقالت اللجنة إنه من المعتقد أن خمسة رجال أعمال يمنيين بارزين قد ساعدوه فى ذلك.