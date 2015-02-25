رافال حاملة الطائرات شارل ديغول القت أولى قنابلها في العراق

القت طائرات رافال التي تقلع من على متن حاملة الطائرات شارل ديغول، المتمركزة شمال الخليج الاربعاء، أولى قنابلها بعد يومين من بدء مشاركة حاملة الطائرات في عمليات الائتلاف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق.

وقال مارك غاندر مسؤول الاتصالات لدى الأميرال اريك شابورون “قصفنا معسكر تدريب تستخدمه داعش في غرب العراق قرب الحدود مع سوريا في القائم”.

وقال مصور فرانس برس إن احدى الطائرات الاربع التي اقلعت صباحا عادت بعد ان القت كل قنابلها، في حين عادت الثانية مع نصف حمولتها. ولم تلق الثالثة والرابعة حمولتهما.

واكد غاندر أن القنابل الست قصفت الهدف ذاته.

وتحمل كل طائرة اربع قنابل موجهة بالليزر او بنظام تحديد الموقع “جي بي اس″.

وتقوم عشر الى 12 طائرة رافال وسوبر اتندار محدثة بمهام يومية من على حاملة الطائرات منذ بداية العمليات الاثنين. وعادت في اليومين الاولين بكل ذخيرتها.

وتنطلق كذلك تسع طائرات رافال من الامارات وست طائرات ميراج 2000دي من الاردن لضرب اهداف في العراق بدات في 19 ايلول/ سبتمبر الماضي في اطار عملية “شمال” الفرنسية. وتدعم الطائرات الضربات الجوية التي ينفذها الائتلاف الدولي ضد التنظيم المتطرف الذي استولى على مساحات شاسعة من الاراضي في سوريا والعراق.

نفذت هذه الطائرات نحو مائة طلعة استطلاع وعددا مماثلا من الضربات لمؤازرة القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية التي تقاتل الجهاديين على الارض وفق وزارة الدفاع الفرنسية.