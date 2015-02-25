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#ليلة_الابطال - فينجر: برباتوف مهاجم مرعب

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#ليلة_الابطال - فينجر: برباتوف مهاجم مرعب #ليلة_الابطال - فينجر: برباتوف مهاجم مرعب

يؤمن أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال أن ديميتار برباتوف مهاجم موناكو لاعب مرعب وأنه يشكل تهديدا حقيقيا لفريقه قبل لقاء الفريقين الأربعاء.

أرسنال يستضيف موناكو في ملعب الإمارات في إطار ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن يشارك برباتوف في المباراة.

برباتوف سبق وأن واجه أرسنال حينما كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد، ومن قبله الغريم الأزلي توتنام، وأخيرا فولام قبل رحيله إلى فريق الإمارة الفرنسية.

وأكد فينجر أنه بالرغم من بلوغ برباتوف عامه الـ34، إلا أنه يبقى مهاجما مرعبا لأي فريق يواجهه، خاصة وأنه مازال قادرا على اللعب مع أكبر الفرق الأوروبية.

وتابع في تصريحاته للصحفيين"بالطبع هو لا يتمتع بنفس اللياقة البدنية التي كانت لديه من 10 أعوام، لكنه يظل لاعبا رائعا، وقادر على صناعة الفرق ".

وعن حظوظ أرسنال في الوصول لربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2010، شدد المدرب الفرنسي على أن فريقه يجب أن لا يستقبل أي هدف في ملعبه ليزيد من حظوظه في مواصلة مشواره بالبطولة.

وأوضح"في الأربعة أعوام السابقة كنا نستقبل بشكل دائم أهدافا في أول 30 دقيقة في ملعبنا، تلك الأهداف كانت سببا رئيسيا في أننا نودع المسابقة بشكل مبكر".

واختتم"يجب أن نحافظ على نظافة شباكنا أمام موناكو وننجح في تسجيل الأهداف لزيادة حظوظنا في مواصلة المشوار".

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فيديو اليوم السابع