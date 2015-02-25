عدد مشجعي ريال مدريد = 6% من سكان الأرض

كشف إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد الإسباني إحصاءات تثبت أن عدد مشجعي النادي الملكي يبلغ 450 مليون شخص حول العالم، بما يعادل 6% من سكان الأرض.

وأظهر بوتراجينيو بيانات تبين مدى شعبية النادي، الذي يرجع تاريخه لـ113 عاما، وذلك خلال مشاركته في منتدى "مدريديون حول العالم".

وقال هداف الميرينجي السابق في كلمته: "أرقامنا تفيد بأن عدد مشجعينا حول العالم يصل الى 450 مليون شخص، وإذا اعتبرنا أن عدد سكان الأرض سبعة مليارات و500 مليون نسمة، فإن 6% منهم من أنصار ريال".

واستعان بوتراجينيو بإحصائية لمنظمة الأمم المتحدة تفيد بأن مشجعي ريال مدريد ينتشرون في 186 دولة من أصل 193 دولة في العالم.

وتشير البيانات ايضا الى أن أكبر عدد من محبي النادي، بطل أوروبا 10 مرات، يتجمع في الولايات المتحدة ثم كولومبيا والمكسيك واندونيسيا والهند، استنادا على عدد زيارات الموقع الرسمي للنادي على الانترنت.

وتحظى حسابات ريال مدريد على مواقع التواصل الاجتماعي بزيارة 173 مليون متابعة، بما يزيد عن حساب النادي الغريم برشلونة بـ56 مليون متابعة.

وتضاعف عدد الزوار من كولومبيا والمكسيك، فضلا عن المقيمين من نفس الدولتين فيالولايات المتحدة، على وجه التحديد هذا الموسم منذ التعاقد مع الثنائي جيمس رودريجز وتشيتشاريتو.