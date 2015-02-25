حوار مع اسطورة - ' أنا اللعين إيدجار ديفيدز ' .. عن نظارة ملك الشوارع، وجنون زيدان

كان إيدجار ديفيدز سيلعب كجناح طوال مسيرته لولا الحظ الجيد الذي جعلنا لا نخسر أسطورة في وسط الملعب..

بنظارته المميزة التي لم يكن يجيد اللعب بها. هو أسطورة سبب نجاحها عدم التوقف عن العمل حتى أثناء اللهو لدرجة دفعت زين الدين زيدان للشجار معه.. ودفعته حين جلس على مقاعد البدلاء لأن يقف ويقول: "ماذا يحدث لي؟ أنا اللعين إيدجار ديفيدز".

FilGoal.com يقدم حلقة جديدة من سلسلة حوار مع أسطورة، وذلك بعد رونالدينيو، بعد جابريل باتستوتا، رونالدو ظاهرة الكرة العالمية والبرازيلية، وروبرتو باجيو.

واليوم الحلقة مع إيدجار ديفيدز.. ملك الشوارع

"كانوا يلقبوني بملك الشوارع لأني كنت ألعب هناك دوما.. ألعب مباراة من 3 أشخاص ضد 3.. 4 ضد 4، أو 5 ضد 5..

ألعب من الساعة الثانية للثالثة، أفوز فأستمر للساعة الرابعة، أخسر فأتوسل وأطلب اللعب مع فريق أخر وأستمر هكذا حتى أخر اليوم".

"لكني بعد ذلك ذهبت إلى أكاديمية أياكس، حيث هناك تعلمت كيف أستغل موهبتي".

أقدم لك: أوفر مارس

أكاديمية أياكس لم تقدم فقط ديفيدز، هي أحد أعظم أكاديميات اكتشاف الناشئين، والدليل على ذلك أنه خرج وكلارنس سيدورف ويوان كرويف وباتريك كلويفرت وعظماء لا حصر لهم.

المثير هنا، أن إيدجار ديفيدز لم يكن ليصبح اسطورة كارتكاز في وسط الملعب.. فقد بدأ حياته كجناح أيسر.. لكن هناك واقعة طريفة جعلته يغير مركزه ليصبح أيقونة لمركزه.

يقول إيدجار ديفيدز: "بدأت حياتي على الجناح.. لكن في أحد الأيام جاء المدرب لويس فان جال، وقدم لي لاعبا جديدا.. قال لي: اسمه مارك أوفر مارس.. وهو من سيلعب على الجناح".

وأردف "أوفر مارس، كان رائعا.. غيرت مركزي بعد ذلك حتى نلعب معا في التشكيل، وبعدها اكتشفت أن مكاني يجب أن يكون دوما في وسط الملعب".

ماذا عن لقب Pitbull؟ (أحد أنواع الكلاب)

يفصح ديفيدز "فان جال كان السبب في هذا الاسم.. لقد كنت أطارد الكرة دوما وأنا أنفذ أدواري الدفاعية.. فلقبني بـPitbull".

وأكمل "هناك أيضا لقب أخر حصلت عليه، بيرنها.. وهو اسم لسمكة، تصطاد كعوب الأشخاص الذين يقفون في الماء".

وأردف باسما "أنا أيضا كنت أفعل ذلك".

نظارة الراب

بعد انطلاقة ديفيدز المبهرة ومساهمته في فوز أياكس على ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، عانى Pitbull الكرة الهولندية من أزمات متتالية.

انتقل ديفيدز إلى ميلان، الجميع كان ينتظر نجاحه كونه كان يمثل استمرارا لأساطير هولندية ناجحة في الروسونيري مثل فرانك ريكارد ورود خوليت وماركو فان باستن.

لكن قدم ديفيدز كُسرت.

ويقول: "كانت فترة صعبة.. كان مطلوبا مني أن أضع قدمي في الجبس وألا أتحرك لشهر".

وأكمل "خلال هذا الشهر كنت أجلس في منزلي أشاهد التلفاز الإيطالي وأنا لا أعرف حرفا من تلك اللغة، كان عذابا".

بعد الكسر، وبعد الانتقال ليوفنتوس، بدأ ديفيدز في ارتداء منظاره الشهير.. لماذا؟ هل فقط ليصبح مرتبطا باسلوب انتقاء الملابس الذي يميزه ويجعله يظهر كمغني راب؟

يجيب ديفيدز "أحب اسلوب ملابسي.. المنظار منحني بالفعل اسلوبا خاصا".

لكن قصة المنظار لم تكن بسبب حب ديفيدز للاختلاف، فقد كان على وشك الاعتزال حين علم أنه يعاني من مياة في العينين (جلوكوما).

ويفصح "كنت مهددا بالاعتزال، لكن هذا المنظار أنقذني"

وأوضح "في البداية لم أكن أعرف كيف ألعب هكذا، كان الضباب يغطيها سريعا بسبب العرق والأجواء.. لكني تعودت عليها مع الوقت".

المجنون وزيدان

قصة نجاح ديفيدز مع يوفنتوس جاءت بسبب روح القتال بداخله، إذ أفصح "أحارب في الملعب، هذا سر نجاحي".

وحكى "في أحد أيام الإجازة، ذهبت إلى منزل زين الدين زيدان.. كان معي كرة، فمررتها له وقلت لها هيا نلعب.. تجهم في وجهي لأننا في يوم الإجازة، لكني لا أترك الكرة من قدمي أبدا".

وأردف "زيدان زاد جنونه مني لأني حاولت عرقلته للحصول على الكرة في منزله!".

وسرد ديفيدز قصة أخرى مع تييري هنري، إذ حكى "في مرة ذهبنا أنا وهو إلى التدريبات سيرا على الأقدام ونحن نتبادل الكرة من لمسة واحدة طوال الطريق".

وأكمل "علاقي بالكرة خاصة، أنا أطهو وأنا ألعب بالكرة، أشرب الشاي والكرة تقفز فوق قدمي".

ديفيدز لعب مع توتنام، حتى "يمنح الفريق روح البطولة"، فهو لاعب لا يقبل الخسارة أبدا.

ومن القصص المثيرة أن ديفيدز خسر مرتين في نهائيين مختلفين أمام فريقين كان كل منهما وقتها يضم صديق عمره كلارنس سيدورف.

فهل كان سيدورف يضايق ديفيدز بهذه الحقيقة؟

يرد ديفيدز "لو كنت تعرفني كما يعرفني سيدورف لما سألت هذا السؤال.. لا أحد يقدر على مضايقتي أبدا، لا أحد يقدر على أن يفكر في مضايقتي بالأحرى".

أخر الأندية التي لعب لها كانت سببا في قرار عودته من الاعتزال، حين كان مدعوا للجلوس على الدكة، ومع الوقت شعر بعودة الحياة له، ويحكي "فجأة شعرت أني االلعين إيدجار ديفيدز من جديد".