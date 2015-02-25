الشباب يجدد الثقة في باتشيكو

جددت إدارة نادي الشباب السعودي الثقة في جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق رغم عدم تحقيق "الليوث" لأي فوز تحت قيادة المدرب البرتغالي بعد خوضه لأربع مباريات.

وقال هيثم باماقوس مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب في تصريحاته لشبكة "برو سبورتس": "الشباب جدد الثقة في باتشيكو ويطمح للمنافسة والوصول إلى ترتيب متقدم في الدوري بالإضافة للاستمرار بقوة في دوري أبطال آسيا".

ولم ينجح باتشيكو في الفوز بأي مباراة مع الشباب منذ توليه مسؤولية الفريق إذ خسر أولى مبارياته أمام الخليج وأعقبها بثلاث تعادلات أخرهما أمام العين الإماراتي مساء الثلاثاء في أولى مباريات الفريق ضمن منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

وأضاف باماقوس "الفريق سيقوم بعملية إحلال وتبديل في صفوفه بشكل تدريجي بالاتفاق بين باتشيكو مجلس الإدارة، من الصعب تغيير عدد كبير من اللاعبين دفعة واحدة ومع مرور المباريات سيتضح الأمر للجهاز الفني بشكل أكبر".

يذكر أن الشباب والعين يتقاسما المركز الثاني خلف باختاكور الأوزبكي متصدر المجموعة بفوزه على نفط الإيراني بنتيجة هدفين مقابل هدف.