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كوفي مستمر في الزمالك رسميا 4 سنوات

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كوفي مستمر في الزمالك رسميا 4 سنوات كوفي مستمر في الزمالك رسميا 4 سنوات

مدد محمد كوفي مدافع الزمالك تعاقده مع الفريق الأبيض لأربع سنوات مقبلة بعد تعديل عقده يوم الأربعاء وتوقيعه على العقود.

وأراد الزمالك تعديل عقد المدافع البوركينابي المتألق .. واتفق الطرفان على تمديد التعاقد عاما إضافيا بجانب زيادة راتبه السنوي.

ووقع كوفي مع إسماعيل يوسف مدير الكرة على عقوده الجديدة يوم الأربعاء.

كوفي -28 عاما- انضم للزمالك في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.

ولعب كوفي 15 مباراة مع الزمالك في الدوري المصري، ولم يحصل على بطاقة صفراء واحدة، بينما طُرد في مواجهة المصري البورسعيدي نتيجة ضرب بدون كرة.

محمد كوفي الزمالك

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