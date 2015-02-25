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"حماس" تدين إحراق المستوطنين لمسجد فى بيت لحم بالضفة الغربية

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"حماس" تدين إحراق المستوطنين لمسجد فى بيت لحم بالضفة الغربية "حماس" تدين إحراق المستوطنين لمسجد فى بيت لحم بالضفة الغربية
أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إقدام مستوطنين اليوم على إحراق مسجد فى بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة - فى تصريح صحفى مساء اليوم - إن "إحراق المستوطنين لمسجد جعبة غرب بيت لحم يمثل صورة من صور الإرهاب الإسرائيلى الذى يمارسه نتنياهو وعصابات المستوطنين".

ودعت حماس إلى حراك عربى وإسلامى فى مواجهة الاستهداف الإسرائيلى لدور العبادة فى فلسطين.
>وكان مستوطنون أضرموا فجر اليوم الأربعاء النيران فى مسجد قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه.

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