الجيش العراقى يحرر منطقتين بين محافظتى ديالى وصلاح الدين من سيطرة داعش

تمكن الجيش العراقى اليوم الأربعاء من تحرير منطقتي: البو بكر والبو عواد بين محافظتى ديالى وصلاح الدين شمالى العراق من سيطرة مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن قوات فرقة المشاة الآلية الخامسة مدعومة بقوات "الحشد الشعبي" وطيران الجيش تمكنت من تطهير منطقتى البو بكر والبو عواد من(داعش).. وقالت: إن العملية تعتبر نقطة انطلاق للقوات لتطهير جميع مناطق صلاح الدين ومن محاور مختلفة من سيطرة التنظيم الإرهابي.

وواصلت القوات المسلحة العراقية مدعومة بالعشائر السنية وقوات"الحشد الشعبي" الشيعية تطهير ناحية البغدادى بالأنبار غربى العراق، حيث تم تطهير معظم أحياء الناحية وتقديم الخدمات والأدوية والمواد الإنسانية والغذائية للأهالى ونقل الأطفال المرضى الذين لا يمكن معالجتهم ميدانيا إلى مستشفيات بغداد.

>وأعربت العشائر العربية بمحافظة الانبار عن شكرها الكبير إلى القوات الأمنية لمساعدتها أهالى ناحية البغدادى على تجاوز محنتهم وسحق الإرهابيين.

وكان طيران قيادة القوة الجوية العراقية وجه الليلة الماضية ضربات جوية موجعة استهدفت آليات وتجمعات(داعش)، أسفرت عن تدمير مخازن عتاد فى قطاعى عمليات الأنبار ودجلة أدت إلى مقتل وجرح العشرات من الإرهابيين ودمرت مخازن للأسلحة والآليات التابعة للتنظيم.

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