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طائرات "رافال" الفرنسية تشارك لأول مرة فى قصف مناطق لـ"داعش" بالعراق

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طائرات "رافال" الفرنسية تشارك لأول مرة فى قصف مناطق لـ"داعش" بالعراق طائرات "رافال" الفرنسية تشارك لأول مرة فى قصف مناطق لـ"داعش" بالعراق
ألقت طائرات رافال التى تقلع من على متن حاملة الطائرات شارل ديجول المتمركزة شمال الخليج اليوم الأربعاء أولى قنابلها بعد يومين من بدء مشاركة حاملة الطائرات فى عمليات الائتلاف الدولى ضد تنظيم "داعش" فى العراق.

وقال مارك جاندر مسئول الاتصالات لدى الاميرال اريك شابورون "قصفنا معسكر تدريب تستخدمه "داعش" فى غرب العراق قرب الحدود مع سوريا فى القائم".

وقال مصور إن إحدى الطائرات الأربع التى أقلعت صباحا عادت بعد أن ألقت كل قنابلها، فى حين عادت الثانية مع نصف حمولتها، ولم تلق الثالثة والرابعة حمولتهما، وأكد جاندر أن القنابل الست قصفت الهدف ذاته.

وتحمل كل طائرة أربع قنابل موجهة بالليزر أو بنظام تحديد الموقع "جى بى اس".

تقوم عشر إلى 12 طائرة رافال وسوبر اتندار محدثة بمهام يومية من على حاملة الطائرات منذ بداية العمليات الاثنين، وعادت فى اليومين الأولين بكل ذخيرتها.

وتنطلق كذلك تسع طائرات رافال من الإمارات وست طائرات "ميراج 2000دى" من الأردن لضرب أهداف فى العراق بدأت فى 19 سبتمبر الماضى فى إطار عملية "شمال" الفرنسية.
>وتدعم الطائرات الضربات الجوية التى ينفذها الائتلاف الدولى ضد التنظيم المتطرف الذى استولى على مساحات شاسعة من الأراضى فى سوريا والعراق.

نفذت هذه الطائرات نحو مائة طلعة استطلاع وعددا مماثلا من الضربات لمؤازرة القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية التى تقاتل المتطرفين على الأرض وفق وزارة الدفاع الفرنسية.

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