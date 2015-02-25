جامعة عين شمس تنشىء فرعا بأديس أبابا

وافق مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور حسين عيسي رئيس الجامعة على المبادرة الخاصة بإنشاء فرع للجامعة بمدينة أديس أبابا بإثيوبيا.

وأوضح الدكتور حسين عيسي، أن ذلك يأتي في إطار تنمية العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودول حوض النيل، مشيراً إلى أن الجانب الإثيوبي قد أبدى موافقة مبدئية على تخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإثيوبية لتكون مقرا لفرع الجامعة.

كذلك استعرض رئيس الجامعة خلال اجتماع المجلس زيارة وفد الجامعة برئاسته إلى دبي خلال شهر يناير الماضي وعقد لقاء مع هيئة المعرفة واستيفاء الطلبات لتبدأ الدراسة في فرع الجامعة بدبي في سبتمبر القادم

كما استعرض الاجتماع قيام وفد من الجامعة بزيارة المملكة العربية السعودية في إطار التعاون الطبي، وأيضاً زيارة وفد من كبار المسئولين بانجلترا لبعض الجامعات المصرية خلال الفترة من 1-4 مارس المقبل لعرض تجربة تطوير العملية التعليمية بالتعليم العالي وإصلاح الهيكل الإداري.

في سياق متصل، وافق المجلس على اشتراك بعض أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق والآداب والتجارة بالجامعة في لجان فحص الإنتاج العلمي بأكاديمية الشرطة للأقسام القانونية والشرطية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من العام الدراسي 2014/2015، وكذلك مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس في اللجان الفرعية المنبثقة من لجنة صياغة قانون التعليم العالي ومشاركة الجامعة في احتفالات مؤسسة الفولبرايت بمرور 65 على إنشائها.