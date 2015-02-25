بالفيديو .. محافظ أسوان يطالب مسئولي المحليات بتطبيق سياسة «الشباك الواحد»

طالب محافظ أسوان، مصطفي يسري، مسئولي المحليات والجهات الخدمية في المحافظة، بضرورة تطبيق سياسة “الشباك الواحد” بعيداً عن البيروقراطية والروتين؛ تسهيلا وتيسيرا لإجراءات استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة للمستثمرين؛ من أجل تشجيع الاستثمار بالمحافظة، وزيادة فرصه أمام المستثمرين المصريين والأجانب؛ لتكون أسوان أول محافظة تطبق نظام “الشباك الواحد”.

وأشار يسري، إلى ضرورة توعية الشباب بتغيير ثقافتهم من انتظار العمل الحكومي، والاتجاه إلي العمل الحر، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق الاجتماعي؛ لإيجاد فرص عمل مناسبة تساهم في الحد من مشكلة البطالة التي أصبحت من أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري.

جاء ذلك أثناء افتتاح المحافظ، فعاليات ورشة عمل دعم “الشباك الواحد” التي ينظمها الصندوق الاجتماعي؛ للتنمية بأسوان بحضور عبد الحميد طنطاوي، رئيس قطاع الخدمات غير المالية بالصندوق الاجتماعي، وإبراهيم عبد اللطيف، مدير عام الصندوق بأسوان، بمشاركة رؤساء المدن والوحدات المحلية ومسئولي التراخيص والتأمينات والضرائب والسجل التجاري والاستثمار والحماية المدنية والقوي العاملة وتشغيل الشباب.

من جانبة أكد عبد الحميد طنطاوي بأن الورشة تهدف إلي التعريف بنظام الشباك الواحد وأهدافه وأهم معوقاته وآليه تفعليه من خلال توحيد الجهة المختصة بالتعامل مع المستثمر والمساهمة في تسهيل كافة الإجراءات والأوراق والرسوم الخاصة لإقامة أي مشروع أستثماري وبالتالي العمل علي الفصل بين مقدمي الخدمة وطالبها لإختصار الوقت ولمحاصرة الفساد.

وأوضح أن الورشة سوف تناقش العديد من الموضوعات والقضايا والتي يأتي علي رأسها بحث سبل تفعيل النظام في ظل التعليمات الصادرة من وزير التنمية المحلية لدعم عمل وحدة الشباك والواحد بكل محافظة ومناقشة تعيين مسئول من المحافظة لحل أي معوقات تواجه وحدة الشباك والواحد مع الإجهزة التنفيذية أو الوحدات المحلية.

وتابع طنطاوى بأنه سيتم إلزام إدارات التنظيم بالمحليات بالرد علي الطلبات المرسلة من وحدة الشباك الواحد خلال مدة أقصاها 10 أيام بجانب مناقشة تعميم إلتزام الإحياء والوحدات المحلية بتسليم أورنيك الترخيص النهائي من خلال وحدات الشباك الواحد مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً بحث إمكانية إعتماد موافقات.