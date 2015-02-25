بوتين : موسكو لن تزود أوكرانيا بالغاز دون الدفع مقدمًا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا لن تزود أوكرانيا بالغاز دون دفع مسبق، مشيرًا إلى أن الدفعة السابقة ستنتهي بعد أربعة أيام.

وقال الرئيس الروسي – حسبما أفادت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية اليوم – إن مثل هذا الوضع سيهدد نقل الغاز إلى أوروبا، مضيفًا أن شركة “جازبروم” الروسية تنفذ التزاماتها الواردة في العقد بشكل كامل وستواصل ذلك، مشيرًا إلى أن “جازبروم” ستوقف ضخ الغاز بموجب العقد المبرم إذا لم يتم الدفع المسبق.

وفي الوقت نفسه، أعرب بوتين عن أمله في عدم الاضطرار إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات.