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فرنسا تؤكد إرسال أولى شحنة معدات عسكرية للجيش اللبنانى بأبريل المقبل

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فرنسا تؤكد إرسال أولى شحنة معدات عسكرية للجيش اللبنانى بأبريل المقبل فرنسا تؤكد إرسال أولى شحنة معدات عسكرية للجيش اللبنانى بأبريل المقبل

وزير الدفاع الفرنسى جون إيف لودريان
>وزير الدفاع الفرنسى جون إيف لودريان

أكد وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان أن بلاده ستقوم بإرسال الدفعة الاولى من تسليح الجيش اللبنانى فى إبريل المقبل.
> وقال لودريان .أرحب بالاطلاق الفعلي لبرنامج تسليح جيش لبنان بأسلحة فرنسية ،موضحا ان الشحنات الأولى ستُرسل في أبريل المقبل.
> ويأتى ذلك وفقا لتأكيد وزارة الدفاع الفرنسية حسب الخطة الممولة من قبل لسعودية ب 3 مليار دولار،والتى ستسمح بتعزيز جيش لبنان عبر تسليم معدات عسكرية فرنسية.

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