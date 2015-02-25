أكد وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان أن بلاده ستقوم بإرسال الدفعة الاولى من تسليح الجيش اللبنانى فى إبريل المقبل.
> وقال لودريان .أرحب بالاطلاق الفعلي لبرنامج تسليح جيش لبنان بأسلحة فرنسية ،موضحا ان الشحنات الأولى ستُرسل في أبريل المقبل.
> ويأتى ذلك وفقا لتأكيد وزارة الدفاع الفرنسية حسب الخطة الممولة من قبل لسعودية ب 3 مليار دولار،والتى ستسمح بتعزيز جيش لبنان عبر تسليم معدات عسكرية فرنسية.
فرنسا تؤكد إرسال أولى شحنة معدات عسكرية للجيش اللبنانى بأبريل المقبل
أكد وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان أن بلاده ستقوم بإرسال الدفعة الاولى من تسليح الجيش اللبنانى فى إبريل المقبل.