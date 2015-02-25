ضبط 110 صفيحة أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك “الأدمى” بأسيوط

تمكن ضباط مباحث التموين بأسيوط بالاشتراك مع مديرتي الطب البيطري والصحة وجهاز شؤن البيئة من ضبط 110 صفيحة أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الأدمى داخل محل أسماك بمدينة أسيوط .

وتلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط إخطاراً من مأمور قسم أول اسيوط يفيد بضبط المدعو” م. ب. ح” صاحب محل أسماك مملحة الكائن ميدان “المحطة” قسم أول اسيوط ،ومقيم بدائرة القسم لقيامه بتخزين عدد (110 ) صفيحة أسماك مملحة بإجمالى (2750 ) كيلو جرام غير صالحة لاستهلاك الأدمى ،وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.

وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة .​