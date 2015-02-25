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موجز أخبار المحافظات.. القبض على "وكيل الإسكان" أثناء تلقى رشوة بالمنوفية

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موجز أخبار المحافظات.. القبض على "وكيل الإسكان" أثناء تلقى رشوة بالمنوفية موجز أخبار المحافظات.. القبض على "وكيل الإسكان" أثناء تلقى رشوة بالمنوفية
نشر "اليوم السابع"، اليوم الأربعاء، أخبارًا لأحداث مهمة وقعت فى عدد من المحافظات أبرزها تمكن الرقابة الإدارية بمحافظة المنوفية، من القبض على "أحمد.إ" وكيل وزارة الإسكان، أثناء تلقيه رشوة، لتسهيل بعض الأعمال المخالفة بمول العاصمة بشبين الكوم، وذلك بعد تسجيل مكالمات بين وكيل وزارة الإسكان ومهندس استشارى أثناء تلقيه رشوة مالية.

وفى قنا استشهد أمين شرطة، فيما أصيب مقدم شرطة وكيل فرع البحث الجنائى بنجع حمادى، خلال حملة أمنية بعزبة الألفى التابعة لمركز دشنا.

وأفاد مصدر أمنى أن أمين الشرطة المتوفى يدعى "أسامة السمان"، وتم نقله لمستشفى نجع حمادى العام، والمصاب هو المقدم حمدى أبو القاسم، وكيل فرع البحث الجنائى بنجع حمادى والذى تم نقله إلى مستشفى دشنا العام.

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>القبض على وكيل وزارة الإسكان أثناء تلقيه رشوة بالمنوفية
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