موجز أخبار مصر للساعة6.. الأحد.. الفصل فى الطعون على قوانين الانتخابات

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها قرار المحكمة الدستورية العليا، الفصل فى الطعون المقدمة على قوانين الانتخابات، يوم الأحد المقبل، ومتابعة لردود أفعال الأحزاب والتحالفات الانتخابية، التى تعتزم المنافسة على مقاعد مجلس النواب فى الانتخابات المرتقبة.

وعلى مدار الساعات الماضية، رصد "اليوم السابع"، كواليس التحقيقات مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، فى قضية هدايا الأهرام، وسداده مليونًا و147 ألف جنيه، لنيابة الأموال العامة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من براءته فى قضية اللوحات المعدنية.

وتابع "اليوم السابع" استعدادات الحكومة وأجهزتها المختلفة لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، المقرر عقده خلال شهر مارس المقبل، فضلاً عن تغطية لاجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، والذى ناقش عودة الدورى العام لكرة القدم دون جمهور، ومناقشة أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز فى بعض المحافظات، إضافة إلى الإعلان عن تشكيل لجنة للتعامل مع ضحايا الإرهاب فى ليبيا.. وفيما يلى موجز أنباء السادسة:

الدستورية العليا تفصل فى الطعون على قوانين الانتخابات الأحد.. ومحامى الحكومة يطالب بعدم قبول طلب عزل الفلول والإخوان.. ورفعت قمصان: الحكومة تميز لأول مرة 7 طوائف لم تمثل فى البرلمان من قبل

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"قضايا الدولة": الانحراف النسبى للأصوات بالانتخابات مقبول حتى 50%

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تباين ردود فعل الأحزاب بعد قرار "الدستورية" بتأجيل الحكم فى قوانين الانتخابات.. "الوفد": المشهد لن يرتبك بإرجاء القرار.. و"المصريين الأحرار": تخبط بالمواعيد.. و"النور": مراجعة القوانين أفضل لمصر

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سما المصرى تحصل على رمز الدبابة.. ورجب هلال حميدة على الـ"عين"

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محكمة القضاء الإدارى تفصل فى 254 دعوى استبعاد من الانتخابات البرلمانية الأحد المقبل.. أبرزهم نجل عزت العلايلى.. وقائمة تحالف العدالة الاجتماعية.. وإضافة مرشح "فى حب مصر"

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بالفيديو..لحظة خروج أحمد نظيف من دار القضاء العالى

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بعد 24 ساعة من براءته فى قضية اللوحات المعدنية.. إنتهاء التحقيقات مع أحمد نظيف فى قضايا "الأهرام" بعد سداد مليون و147 ألف جنيه.. مصدر: رئيس الوزراء الأسبق دفع قيمة هدايا الأهرام بنيابة الأموال العامة

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وزير خارجية السعودية لـ"شكرى": حريصون على نجاح المؤتمر الاقتصادى

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مصدر أمنى: اعتماد 14 فندقًا لإقامة المشاركين فى مؤتمر مارس الاقتصادى

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أمين عام مجلس النواب: سفير بريطانيا أكد دعم بلاده للمؤتمر الاقتصادى

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خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى.. الحكومة تشكل لجنة لعودة الدورى بدون جمهور.. وأخرى لدراسة آلية تعامل الدولة مع ضحايا الإرهاب فى ليبيا.. و"محلب" يكلف وزيرى البترول والتموين بسرعة حل أزمة البوتاجاز

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الحكم على "مرسى" فى قضية "الهروب من سجن وادى النطرون" 16 مايو

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سعد الكتاتنى بقضية وادى النطرون: الدولة عرضت علىّ دية لقتلى رابعة

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الدفاع بـ"النطرون" يلقى شعرا فى القاضى.. ورئيس المحكمة:"أعضاء الهيئة يزعلوا"

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الحلقة الثالثة فى تحقيقات أجناد مصر.. عضو بالتنظيم: رحلتى لاعتناق الأفكار التكفيرية بدأت من "التحرير"..وسافرت إلى اليمن للجهاد.. وشاركت فى تفجيرات رمسيس.. والنيابة تجرى معاينة تصويرية لجرائم المتهمين

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النائب العام يوافق على استرداد 9 مليارات جنيه مستحقة على مجموعة طلعت مصطفى.. التقارير الفنية أثبتت مخالفات فى احتساب الحصة العينية المستحقة للدولة على مشروع مدينتى

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تقرير محافظ مطروح لـ"محلب": تجهيز قطار لنقل العائدين من ليبيا للقاهرة

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مدير منفذ السلوم: عودة 2140 مصريًا من ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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بالفيديو والصور.. حريق هائل فى مخزن فلاتر سيارات بوسط القاهرة.. 12 سيارة إطفاء لمحاصرته.. امتداد ألسنة اللهب للشقق السكنية.. إنقاذ 10 سيدات مسنات.. وقوات الحماية المدنية تنجح فى السيطرة على النيران

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انفجار قنبلة بجراج نيابة مركز ميت غمر وتحطم ثلاثة سيارات لوكلاء نيابة

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"الداخلية": استشهاد أمين شرطة وإصابة آخر أثناء استهداف مسجل خطر بقنا

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طارق البشرى يقترح إطلاق مبادرة للمصالحة بين الدولة والإخوان ويطالب السعودية بالوساطة.. وخبراء: تصريحاته تؤكد أن طريق الجماعة مسدود.. وباحث إسلامى: لا يمكن طرح مبادرات فى ظل تبنيهم للعنف

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