سيلفا: نستطيع التأهل أمام برشلونة في حالة واحدة

يؤمن ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي أن فريقه مازال لديه فرصة جيدة من أجل التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا حينما يلاقي برشلونة في لقاء العودة في الكامب نو في 18 مارس المقبل.

سيتي تعرض للهزيمة في ملعبه بهدفين مقابل هدف يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16، وكاد برشلونة أن يضاعف النتيجة بعد حصوله على ركلة جزاء، لكن جو هارت حارس الفريق الإنجليزي نجح في التصدي لها أمام ليونيل ميسي.

ويحتاج حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي للفوز بفارق هدفين في لقاء العودة من أجل إزاحة برشلونة من طريقهم وإكمال مشوارهم في البطولة.

وتحدث سيلفا للصحفيين قائلا:"نستطيع التأهل لكن بشرط أن نقدم نفس الأداء الذي قدمناه في الشوط الثاني".

وأوضح"في الشوط الأول كنا نقدم أسوأ أداء لنا ومنحناهم العديد من الفرص من أجل تسجيل الأهداف، والأمور كانت من الممكن أن تكون أسوأ".

وتابع"لكن في النهاية نجحنا في الخروج بأقل الأضرار، ومازال لدينا فرصة جيدة في لقاء العودة".