ديل بوسكي: البعض يستغل كرة القدم لإثارة العنف

(إفي): قال المدير الفني لمنتخب إسبانيا فيسنتي ديل بوسكي اليوم إن مثيري العنف يستغلون "كرة القدم لخلق المشاكل"، في إشارة إلى الإجراءات التي روجت لها منظمات عديدة خلال الشهور الأخيرة لحل هذا الموضوع.

وقال ديل بوسكي لـ(إفي) في مؤتمر بمدينة مليلة الإسبانية "ليس من السهل اتخاذ إجراءات ضد العنف، رغم أن كرة القدم لا تخلق العنف أيضا، لكنهم يستغلونها لخلق المشاكل".

وأعرب المدير الفني عن عدم اتفاقه مع الإهانات التي يستمع إليها من مدرجات الملاعب، مشيرا إلى أن "لا أحد يمكن أن يسعد بذلك"، لأنها "ليس لها علاقة بالرياضة".

وأشار المدرب إلى الالتزام الدولي المهم لإسبانيا أمام أوكرانيا، في لقاء التأهل ليورو 2016.

وقال "لدينا مباراة هامة للغاية في سيفيليا في 27 مارس المقبل، وأيضا ضد أحد المنتخبات الجديدة والقوية، التي لن تتركنا نلعب مرتاحين وعلينا أن نعد أنفسنا للأصعب. سنرى إذا كنا سنحظى بالتوفيق رغم أننا لدينا العديد من الإصابات، ولكننا سننرى ما إذا كانت ستحل وما إذا كان بوسعنا ضم من نعتقد أنهم الأفضل".

وعن قائمة هذه المباراة التي ستقام في ملعب سانشيز بيزخوان، وما إذا كانت ستضم أية وجوده جديدة، قال "قد يكون هناك جديد، ولكن بشكل عام، ستعتمد في الأساس على القدامى، وآخرين ممن انضموا في فترة ما بعد مونديال البرازيل".

ولم يرغب ديل بوسكي الذي ينتهي عقده كمدرب لإسبانيا بانتهاء يورو 2016 في التعمق حول مستقبله في هذا التوقيت.

وقال "لا نرغب في الحديث عن ذلك، نريد فقط أن يوجد استقرار في الاتحاد واستقرار تعطيه النتائج وهذا ما سنسعى لتحقيقه من خلال التأهل (للبطولة) الأوروبية والدفاع عن اللقب الذي فزنا به في 2012".

وأشار المدرب من جهة أخرى إلى سير الموسم الكروي الإسباني معربا عن سعادته بـ"المنافسة الشديدة في الليجا، سواء في القمة أو في القاع، ووجود ثلاثة فرق - ريال مدريد وأتليتكو مدريد وبرشلونة - في التشامبيونز ليج، وثلاثة - سيفيليا وأثلتيك وفياريال - في الدوري الأوروبي، ما يشير إلى المستوى. كما أن هناك مسابقة كأس الملك جميلة للغاية أيضا، وبهذا يكون الموسم مذهلا".

ولا يوجد بالنسبة لديل بوسكي مرشح واضح للفوز بالدوري "أي منها يمكنه الفوز به، برشلونة كان يبدو من قبل جيد للغاية، والآن ريال مدريد. الامر يتغير، ولا تزال هناك الكثير من الجولات على معرفة من سيكون البطل"