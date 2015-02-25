برباتوف: موناكو سوف يستغل نقاط ضعف أرسنال

أكد ديميتار برباتوف مهاجم موناكو أن فريقه سوف يعمل على استغلال نقاط ضعف أرسنال حينما يلتقي الفريقان الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بملعب الإمارات في لندن.

برباتوف لا يعد غريبا عن ملعب الإمارات، إذ أنه كان يواجه أرسنال حينما كان لاعبا في صفوف غريمهم التقليدي توتنام، أو مع مانشستر يونايتد.

وتحدث المهاجم البلغاري للصحفيين قبل لقاء أرسنال، مؤكدا أن المباراة سوف تكون صعبة على فريقه، خاصة أن مضيفهم هو المرشح الأقوى للعبور لربع النهائي.

وأضاف"لكننا سوف نعمل على تحقيق نتيجة جيدة، سوف نعمل على استغلال نقاط ضعفهم من أجل تسجيل الأهداف".

موناكو تأهل لدور الـ16 بعد تصدر مجموعته، لكنه لم يسجل سوى أربعة أهداف خلال ست مباريات، وهو ما يراه برباتوف ليس هاما طالما أن فريقه استطاع إكمال مشواره في البطولة.

وأكمل"نعم لم نسجل العديد من الأهداف لكن المهم هو أننا تأهلنا، وسوف نعمل أمام أرسنال على تحسن مستوى الهجوم لدينا".