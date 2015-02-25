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5 نصائح مهمة تجنبك التعرض لمخاطر العدسات اللاصقة

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5 نصائح مهمة تجنبك التعرض لمخاطر العدسات اللاصقة 5 نصائح مهمة تجنبك التعرض لمخاطر العدسات اللاصقة
ارتداء العدسات اللاصقة من الأشياء التى قد تؤدى إلى إصابة العين ببعض الأضرار، نتيجة اتباع البعض لخطوات ضارة فى استعمالها.

وحول ذلك قال الدكتور أحمد حسنين استشارى أمراض العيون، إن أسباب ارتداء العدسات اللاصقة قد يختلف من شخص إلى آخر، فهناك من يقوم بارتدائها لأسباب تتعلق بالنظر والقدرة على المشاهدة والرؤية السليمة، والبعض الآخر يستخدمها (خاصة النساء) بهدف التجميل.

ما هى أضرار ارتداء العدسات اللاصقة على العين


>وأشار د.أحمد، إلى أنه هناك بعض الأضرار التى قد تصيب عين الأشخاص نتيجة ارتدائهم العدسات اللاصقة وأهمها:

1)جفاف العين.
>2)التهابات العين.
>3)التهابات قرنية العين.

نصائح يجب مراعاتها لاستخدام العدسات اللاصقة


>ينصح د.أحمد بضرورة اتباع بعض النصائح الذى يجب على الأشخاص الذين يرغبون فى ارتداء العدسات اللاصقة مراعاتها، لتفادى تعرض العين للضرر ونذكر منها:

1)عدم النوم مرتديًا العدسات اللاصقة.
>2) الاهتمام بتنظيف العدسات اللاصقة.
>3) الابتعاد عن ارتداء العدسات اللاصقة الخاصة بالغير .
>4)عدم استعمال العدسات مجهولة المصدر والتى غالبًا تكون رخيصة الثمن.
>5)عدم ارتداء العدسات بعد انتهاء المدة الزمنية لصلاحيتها.

وأخيرًا يحث الطبيب على أهمية استشارة طبيب العيون قبل اتخاذ قرار استعمال العدسات اللاصقة، ومعرفة ما إذا كان هناك ما يمنع من استخدامها نظرًا لحالة العين الصحية.

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