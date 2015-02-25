أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

استشارى أمراض تناسلية: "الفياجرا" المصنعة من الجبس والنشا تسبب الوفاة

Google+ Print
استشارى أمراض تناسلية: "الفياجرا" المصنعة من الجبس والنشا تسبب الوفاة استشارى أمراض تناسلية: "الفياجرا" المصنعة من الجبس والنشا تسبب الوفاة
قال الدكتور هانى الناظر،أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية، إن منتج الفياجرا الذى تم تصنيعه من الجبس والنشا والألوان، هو "كارثة طبية" بكل المقاييس ومادة سامة متكاملة تؤدى إلى كوارث صحية قد تصل إلى الوفاة، مؤكدًا أن هذه المادة تعمل على "تهرئ" الكبد والكلى وتمزيق الجسد من الداخل.

وتابع الناظر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية أون تى فى ببرنامج "ست الحسن" مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، اليوم الأربعاء، قائلا "والمواد التى استخدمت بمنتج الفياجرا- بعد ضبط صاحب مصنع لصناعته بمواد غير طبية- سامة وقاتلة وتؤثر على الجهاز التاسلى بالكامل، وتسبب حساسية الجلد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365