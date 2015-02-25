استشارى أمراض تناسلية: "الفياجرا" المصنعة من الجبس والنشا تسبب الوفاة

قال الدكتور هانى الناظر،أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية، إن منتج الفياجرا الذى تم تصنيعه من الجبس والنشا والألوان، هو "كارثة طبية" بكل المقاييس ومادة سامة متكاملة تؤدى إلى كوارث صحية قد تصل إلى الوفاة، مؤكدًا أن هذه المادة تعمل على "تهرئ" الكبد والكلى وتمزيق الجسد من الداخل.

وتابع الناظر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية أون تى فى ببرنامج "ست الحسن" مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، اليوم الأربعاء، قائلا "والمواد التى استخدمت بمنتج الفياجرا- بعد ضبط صاحب مصنع لصناعته بمواد غير طبية- سامة وقاتلة وتؤثر على الجهاز التاسلى بالكامل، وتسبب حساسية الجلد".