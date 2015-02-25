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أستاذة طب أطفال: الرضاعة الصناعية تزيد فرص إصابة الرضيع بالإمساك

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أستاذة طب أطفال: الرضاعة الصناعية تزيد فرص إصابة الرضيع بالإمساك أستاذة طب أطفال: الرضاعة الصناعية تزيد فرص إصابة الرضيع بالإمساك
يعتبر الإمساك من أكثر الأمراض التى يصاب بها الأطفال، وعن السبب المؤدى له وكيفية العلاج والتغلب عليه، توضح الدكتورة منال السيد عبد المجيد، أستاذة طب الأطفال جامعة القاهرة، أن الأطفال الذين يتناولون لبنًا صناعيًا فى فترة الرضاعة، هم أكثر عرضة للإصابة بالإمساك عن غيرهم ممن يرضعون رضاعة طبيعية.

وذلك يرجع لطريقة إعداد اللبن الصناعى وإذابته فى الماء مما يؤثر على معدة الطفل ويعرضه لحالات من الإمساك، لذا يجب على الأم أن تعطى طفلها بعد رضاعته القليل من المياه المقطرة أو المعدنية حتى لا يصاب بالمرض.

وتشير د. منال إلى أن الطفل الذى يرضع رضاعة صناعية يصبح لون برازه فاتحًا أكثر عمن يتناول الرضاعة الطبيعية، مضيفه أنه يجب على الأم أن تنتبه للإمساك عندما يصيب الطفل، فإذا استمر لفترة طويلة غالبًا ما يدل ذلك لتحوله إلى حالة مرضية، وهنا يجب استشارة طبيب الأطفال للتعرف على السبب وعلاجه.

وتذكر أستاذ طب الأطفال أنه من الضرورى على الأم عند إرضاع طفلها رضاعة صناعية، توخى الحذر عند الرضاعة ولا تقوم بإرضاعه بمجرد بكائه، لأن البكاء لا يعد دائمًا دليلاً على الجوع.

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