تعرف على أعراض اضطراب القولون وطرق التخلص منها

القولون جزء من الأمعاء الغليظة، يساعد على امتصاص الغذاء والماء، ويعانى الكثيرون من بعض الاضطرابات فيه، فيشعرون بعدم الراحة بعد تناول الطعام.

اضطرابات القولون:

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى، استشارى السمنة والنحافة، إلى أن اضطرابات القولون تؤثر على أداء الشخص المصاب لأنه يشعر دائمًا بالألم الشديد الذى قد يصل إلى عدم القدرة على الحركة.

أعراض التهاب القولون:

ويتابع د. محمد، أن هناك بعض الأعراض تدل على وجود التهاب فى القولون، وأهمها ألم فى البطن يصاحبه انتفاخ، وعدم الرغبة فى تناول الطعام والإصابة بالإسهال والميل إلى القىء، مع عدم القدرة على التحرك والرغبة فى النوم.

طرق التخلص من التهاب القولون:

ويضيف استشارى السمنة والنحافة، أن هناك بعض النصائح لتجنب الإصابة بالتهابات القولون منها:

>1- الابتعاد عن التوتر والقلق.

>2- تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون، والغنية بالمسبّكات الكثيرة لأنها تساعد على تعرض القولون للالتهاب.

>3- يمكنك تناول كوب من الليمون مع العسل حتى تتخلص من السموم المتراكمة فى الجسم، وتحد من التعرض للإصابة بالتهاب.

>4- الإكثار من تناول الماء.

>5- ممارسة الرياضة تساعد على الحد من الإصابة باضطرابات القولون.

أسباب وأعراض القولون العصبى وطرق علاجه

>

أعراض القولون العصبى وأسبابه وطرق علاجه

>

>