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بالصور.. إحالة المدير وهيئة التدريس بمدرسة عيون موسى بالسويس للتحقيق

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بالصور.. إحالة المدير وهيئة التدريس بمدرسة عيون موسى بالسويس للتحقيق بالصور.. إحالة المدير وهيئة التدريس بمدرسة عيون موسى بالسويس للتحقيق

قرر اللواء العربي السروي محافظ السويس تحويل مدير مدرسة موسي للتعليم الأساسي وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدرسة للتحقيق للإهمال في العملية التعليمية.

وأعطي المحافظ تعليماته لرئيس حي الجناين بالإسراع في حل مشكلة خط الصرف الصحي المؤدي إلي مدرسة عيون موسي.

 وتفقد اللواء العربي السروي مركز الشباب بعد أعمال التطوير التي تمت به واكد المحافظ علي وكيل مديرية الشباب والرياضة والشركة المنفذة للملعب بالانتهاء من إنشاء الملعب الخماسي علي مساحة 19 ألف متر لخدمة شباب عيون موسي.

كما أكد المحافظ علي رئيس الجناين سرعة تركيب محول كهرباء لتدعيم المنطقة بالكهرباء ، كما تفقد المحافظ مخبز القرية بعد تطويره ومخبز القوات المسلحة الذي تم إنشاؤه لإنتاج الخبز البلدي بعيون موسي.

وأكد المحافظ علي المسئولين عن المخبزين بالاهتمام بجودة رغيف العيش والالتزام بالمواعيد المحددة لخدمة اهالي عيون موسي.

وتفقد اللواء العربي السروي محافظ السويس منطقة المزار السياحي واستمع للمواطنين وأكد لهم ان عيون موسي ستصبح مزاراًسياحيا عالميا في المستقبل القريب وخاصة بعد زيارة السيد رئيس الوزراء لها وأيضا وزير الاثار وعدد من المسئولين.

وأكد المحافظ علي المهندس رضا كشك مدير مشروعات هيئة الطرق والكباري بالسويس والمشرف علي رصف طريق النفق – عيون موسي – رأس سدر والذي يبلغ طوله 35 كيلو متر بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف في الطريق في الموعد المحدد.

 جاء ذلك خلال جولة اللواء العربي السروي محافظ السويس والتي رافقه فيها سعيد محمد وكيل مديرية الشباب والرياضة ومجدي عبدالعال مدير عام ومحمد جوده مدير عام السياحة وابراهيم حسن رئيس حي الجناين وسليمان سالم شيخ قبيلة عرب عيون موسي .

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