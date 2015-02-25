أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تأجيل المحاكمة العسكرية لـ 17 من الإخوان بالسويس لجلسة 3 مارس

Google+ Print
تأجيل المحاكمة العسكرية لـ 17 من الإخوان بالسويس لجلسة 3 مارس تأجيل المحاكمة العسكرية لـ 17 من الإخوان بالسويس لجلسة 3 مارس

محكمة

قررت محكمة السويس العسكرية اليوم الاربعاء تأجيل محاكمة 17 متهما من اعضاء الجماعة الارهابية والمنتمين للجماعة الإسلامية في السويس لجلسة 3 مارس القادم وذلك لسماع شهود الإثبات .

وكانت النيابة العامة في السويس قد باشرت التحقيق في القضية ثم إحالتها للقضاء العسكري،  وتضمن قرار الاحالة اتهامات بالتحريض على العنف والتخريب واستهداف وحرق مركبات الجيش والشرطة والتعدي على عناصر التأمين،  والقتل العمد والشروع في القتل ومقاومة السلطات خلال الاشتباكات التي شهدتها السويس فى الفترة من نهاية عام 2013 ومطلع عام 2014 وقررت النيابة العسكرية بعد التحقيق في القضية إحاله المتهمين للمحاكمة العسكرية وعقدت جلسة أمس بمقر النيابة العسكرية بضاحية الملاحة في السويس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا