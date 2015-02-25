تأجيل المحاكمة العسكرية لـ 17 من الإخوان بالسويس لجلسة 3 مارس

قررت محكمة السويس العسكرية اليوم الاربعاء تأجيل محاكمة 17 متهما من اعضاء الجماعة الارهابية والمنتمين للجماعة الإسلامية في السويس لجلسة 3 مارس القادم وذلك لسماع شهود الإثبات .

وكانت النيابة العامة في السويس قد باشرت التحقيق في القضية ثم إحالتها للقضاء العسكري، وتضمن قرار الاحالة اتهامات بالتحريض على العنف والتخريب واستهداف وحرق مركبات الجيش والشرطة والتعدي على عناصر التأمين، والقتل العمد والشروع في القتل ومقاومة السلطات خلال الاشتباكات التي شهدتها السويس فى الفترة من نهاية عام 2013 ومطلع عام 2014 وقررت النيابة العسكرية بعد التحقيق في القضية إحاله المتهمين للمحاكمة العسكرية وعقدت جلسة أمس بمقر النيابة العسكرية بضاحية الملاحة في السويس.