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الحبيب الجفرى : داعش أعداء العلم والإنسانية حرقوا 8 آلاف مخطوطة بمكتبة الموصل

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الحبيب على الجفرىأدان الداعية الحبيب على الجفرى، قيام تنظيم داعش لإرهابى بحرق الأف المخطوطات والوثائق النادرة بمكتبة الموصل بالعراق،ووصفهم بأنهم أعداء الشريعة والعلم والإنسانية.
> وفى تعليقه على تلك الجريمة قال الجفرى.أعداء الشريعة والعلم والإنسانية يحرقون نحوا من ٨٠٠٠ مخطوط بمكتبة الموصل .
> وكان أتباع داعش، قد فجروا عبوات بدائية، في المكتبة التي تضم مجموعة من أمهات الكتب والوثائق النادرة والمخطوطات التي يعود عدد منها إلى القرن الثامن عشر، إلى جانب ساعة رملية نادرة، ومقتنيات ثمينة أخرى كانت في المكتبة، التي تضم أيضاً مجموعة من النسخ النادرة لصحف وإصدارات عراقية تعود إلى بداية القرن التاسع عشر”.
> وتعد تلك الجريمة الثانية للتنظيم الإرهابى ،حيث أحرقوا فى ديسمبر الماضى مكتبة جامعة الموصل.

 

الجفرى

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