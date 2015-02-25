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لجنة من وزارة التربية والتعليم تقييم الكشافة المدرسية بالسويس

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لجنة من وزارة التربية والتعليم تقييم الكشافة المدرسية بالسويس لجنة من وزارة التربية والتعليم تقييم الكشافة المدرسية بالسويس

لجنة من وزارة التربية والتعليم تقييم الكشافة المدرسية بالسويس

استقبل توجيه التربية الرياضية بمدرسة أشرف عبد الدايم الإبتدائية الجديدة بالسويس  لجنة من وزارة التربية والتعليم لتقييم أنشطة الكشافة على مستوى الجمهورية .

وشارك بمعشكر الكشافة براعم مدرسة اللغات الرسمية الفرنسية و اللغات الإسلامية و أشبال مدرسة الشهيد أشرف عبد الدايم الابتدائية الجديدة وكشاف مدرسة إبراهيم عبد القادر المازنى الإعدادية و الكشاف المتقدم عام بمدرسة السلام الثانوية بنين و من مدارس الفئات الخاصة شاركت النور للمكفوفين و التربية الفكرية بالحرفيين.

وحضر التقييم عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس و سلمى الشاعر وكيل مديرية التربية و التعليم و عبد الفتاح شحاتة مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية و محمد خزيم مدير العلاقات العامة و كان فى استقبال اللجنة الوزارية سميرة شاهين موجه عام التربية الرياضية و ماهر فرج موجه أول جنوب و مديري المدارس المشاركة و الطلاب.

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