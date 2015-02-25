وزير الخارجية يصل الى موسكو قادما من باريس

وصل وزير الخارجية سامح شكرى مساء اليوم الأربعاء، إلي العاصمة الروسية موسكو قادما من باريس فى زيارة تستغرق يوما واحدا فى إطار جولة تشمل كلا من تونس وفرنسا وروسيا والصين.

ويرأس شكرى خلال الزيارة وفد منظمة التعاون الإسلامي المكلفة بملف القدس الشريف والذى سيعقد لقاءات مع عدد من المسئولين الروس حول الأوضاع فى المدينة المقدسة واهميه الحفاظ على طابعها العربي والإسلامي فى ضوء الإجراءات الاستفزازية غير المقبولة التى تنتهجها اسرئيل لطمس هوية القدس.

ومن المقرر أن يجرى وزير الخارجية شكرى مباحثات مع نظيره الروسى سيرجى لافروف تتضمن سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين القاهرة وموسكو فى شتى المجالات بالإضافة الى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأوضاع المتدهورة فى ليبيا وسبل القضاء على التنظيمات الإرهابية وعلى راسها داعش.

كما تتناول المحادثات مسار القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في العراق واليمن، بالإضافة إلى ظاهرة الإرهاب واستشراء التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، وسُبل التكاتف الإقليمي والدولي للقضاء عليها.