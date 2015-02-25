صحف إيطاليا تنصب موراتا بطلا وتشبهه براؤول

(إفي): تحول الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، إلى بطل للصفحات الأولى للصحف الإيطالية الرئيسية الصادرة يوم الأربعاء، التي نسبت إليه الفوز الذي تحقق أمام بروسيا دورتموند، وقارنته بمواطنه المخضرم راؤول جونزاليس.

فقد تألق المهاجم الإسباني الثلاثاء في مشاركته أساسيا، وسجل الهدف الثاني لفريق المدرب ماسيمليانو أليجري (ق43)، بعد أن تلقى تمريرة حريرية من بول بوجبا من الجانب الأيسر، ليقود فريقه للفوز 2-1 في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتحت صحيفة (لا جازيتا ديللو سبورت) عددها اليوم بعنوان "سنيورا إناموراتا"، في تلاعب بالأحرف والكلمات مع لقب اللاعب لتحويل الاسم الذي يشتهر به النادي "Vecchia Signora" أو (السيدة العجوز) إلى "Signora innaMorata" أو (السيدة العاشقة)، مؤكدة أن مهاجم ريال مدريد السابق كسب "عشق" الفريق.

وأضافت الصحيفة "مباراة الإسباني"، مخصصة له صفحة كاملة تحت عنوان "الهداف"، أكدت فيها أنه أبهر يوفنتوس بعدما تم "التقليل من قيمته بعض الشيء" في تدريبات جوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي في ريال مدريد.

وقالت إن "ألفارو موراتا يمكنه انتظار صعود القضبان والاقتراب من راؤول جونزاليز بلانكو، أسطورة طفولته"، مذكرة بأنه يتقاسم معه النشأة في صفوف أتلتيكو مدريد قبل الرحيل إلى جاره الملكي.

وبعدما نوهت بأنه "كان يلعب قليلا مع مورينيو"، عرف موراتا أنه "لن يجد مكانا وسط كل هؤلاء النجوم"، وهو ما وجده في يوفنتوس في "قرار صائب".

بدورها تحدثت صحيفة (كورييري ديللو سبورت) عن "أفضل مباراة للإسباني بقميص البيانكونيري"، وقالت إنه "أصاب الملعب بالجنون" بهدف سجل "في اللحظة المناسبة".