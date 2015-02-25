ليلة_الابطال - تحليل.. عبقرية سيميوني وخطة الأمن Vs شراسة شميدت

"امتلاك الكرة ليس كل شيء، فأنا لا اهتم بالاستحواذ، كل ما اهتم به هو الفوز في المباريات. امتلاك الكرة هو وسيلة للفوز لكنه ليس الوسيلة الوحيدة".. دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد للتقرير الفني لليويفا العام الماضي.

"حينما تلعب هكذا، يسهل عليك أن ترى أن الضغط المبكر والدفاع من الأمام وسيلة مفيدة لإبعاد الخصم عن مناطق الخطورة".. هذه الكلمات قالها رودجر شميدت مدرب باير ليفركوزن عن فوز فريقه على بنفيكا 3-1 في دور المجموعات من دوري الأبطال في أعقاب إنتقادات شديدة تعرض لها بسبب خطة لعب فريقه.

إذاً، كما هو واضح، هناك مدرب يتبنى خطة عدم امتلاك الكرة والارتداد للخلف سريعا فور خسارته للكرة كوسيلة للفوز، وهناك مدير فني آخر يسعى للضغط العالي والمبكر من أجل استعادة الكرة سريعا في مناطق فريقه الهجومية كوسيلة أخرى للفوز.

هنا وجب علينا أن نوضح شيئاً قبل أن نبدأ في شرح كلا النهجين، الطريقتان التي يتبناها كلا المدربان هما مختلفان ولكن ليسا بالضرورة متضادان.

كما هو ظاهر الاثنان يتباينان في اسلوبهما وخططهما، بهدف استعادة الكرة بعد فقدانها، من خلال واجبات و مهام يلتزم بها كل لاعب في الفريق بدقة بالغة، مما يجعل للمدربين فكرهما الخاص وأسلوبهما المميز في مواجهة الخصم، وهذا قبل أن يتقابلا في الدور 16 من دوري الأبطال.

سيميوني و اللعب "الآمن"

لا شك دييجو سيميوني أحد أفضل المدربين الموجودين على الساحة حاليا على الإطلاق، وربما ظلم لعدم منحه جائزة أفضل مدير فني لعام 2014.

وقبل الخوض في خطة لعب لاعب وسط منتخب الأرجنتين السابق، سأطلب منك شيئاً، حاول أن تشاهد مجدداً مباراة ريال مدريد وأتليتكو والتي فاز بها الأخير 2-1 في سبتمبر 2014، ثم تعاود المحاولة لمشاهدة أجزاء من مباراتهم في كأس الملك الشهر الماضي و التي انتهت بفوز اتليتكو 2-0.

ستذهل أنه رغم تغيير ثمانية لاعبين من تشكيلة أتليتكو بين تلك المباراة و الأخرى، إلا أن فريق سيميوني حافظ على نفس شكله وأدائه وخطته وتنظيمه الدفاعي كأن شيئا لم يتغير! الأمر ليس متعلقاً بإمكانات لاعبين بقدر ما هو متعلق بقدرات مدير فني.

عند فقدان اتليتكو - و الذي يلعب بطريقة ٤-٤-٢ - للكرة، يتراجع الفريق وحدة ككل إلى الخلف، ليلعب الفريق بخط دفاع متأخر يقف عند حدود منطقة الجزاء.

يتميز لاعبو أتليتيكو بقدرتهم الهائلة على التنظيم والالتزام الدفاعي، فيتركون أقل مساحة ممكنة بيين خطوطهم العرضية؛ يلعبون وحدة واحدة، compact، و في نفس الوقت يحافظون على أقل مساحة بين خطوتهم الطولية (يتحركون على مساحة ضيقة، narrow).

الأمر الأخير يتطلب من جناحي الفريق (أردا توران و كوكي) أن يدخلان للعمق، ينضمان على ارتكازي وسط الفريق (تياجو منديز و جابي) ليصبح لدينا فريقا متكتلا في وسط ملعبه يغلق زوايا التمرير في تلك المنطقة فيصعب اختراقه من قبل المنافسين.

يضاف إلى ذلك أن رأسي الحربة يتراجعان أيضاً لغلق المساحة بينهم وبين وسط الملعب؛ فيصبحا هما أيضاً بمثابة لاعبي وسط آخرين متكتلين في عمق الملعب.

وعندما يتكتل لاعبو الفريق في مكان ما من الملعب، فإن النتيجة الحتمية تكون ظهور مساحات في أجزاء أخرى من المستطيل الأخضر، لعلك أدركت أن أطراف الملعب بات ممكناً استغلالها الآن.

وهنا تكمن عبقرية سيميوني؛ فهو يريد أن يستدرجك إلى هذا الفخ، الذي ما إن وقعت به حتى لاحت له الفرصة أن يضربك على المرتدات - بل و خطف المباراة منك.

غالباً ما يجد ظهير جنب المنافس مساحة كبيرة أمامه و لكن ما إن يشرع في استغلالها حتى يجد كماشة من ثلاثة لاعبين (جناح و ظهير الجنب و أحد لاعبي الوسط) قد نصبت حولك.

يتزامن هذا مع استعداد اللاعبين المتواجدين على الطرف الآخر من الملعب بالتمركز في المساحات الشاسعة في دفاعات الخصم لسرعة تنفيذ المرتدة.

في أغلب الأحوال، حينما يجد ظهير جنب الخصم - عقب استلامه الكرة - اندفاع لاعبي أتليتيكو نحوه لغلق زوايا التمرير عليه، يتراجع و يمرر الكرة الى مدافع القلب بالخلف، والذي بدوره يمررها إلى زميله إلى أن تصل الكرة إلى الرواق الآخر من الملعب الخالي (مؤقتاً).

يكفيك فقط مشاهدة تحرك اتلتيكو كوحدة ككل نحو طرف الملعب الذي ذهبت إليه الكرة ثم الطرف الآخر حينما تنتقل إليه الكرة بدورها من المدافعين لتدرك مدى تنظيم والتزام هذا الفريق الرائع.

شميدت

المنافس الآخر والذي لا يقل تنظيماً وروعةً عن نظيره الأسباني هو سادس البوندزليجا باير ليفركوزن الذي يقوده الألماني شميدت.

شميدت استطاع أن يجعل من نادي ريد بولز النمساوي - والذي فاز معه بالدوري المحلي - أحد أشرس الفرق الأوروبية في الضغط على الخصم واستخلاص الكرة منه.. ومن ثم الهجوم عليه قبل أن يستعيد المنافس اتزانه.

ولعل فوزه على اياكس 6-1 في مجموع مباراتي دور 32 من كأس أوروبا الموسم الماضي دليل على ذلك.

فهذا الأسلوب يعتمد بالأساس على شقين؛ الأول هو تحرك جميع أفراد الفريق لغلق زوايا التمرير على لاعبي المنافس، والثاني هو أن يقوم اثنان أو ثلاثة لاعبين بالضغط على الخصم لافتكاك الكرة لبدء المرتدة من نصف ملعب الخصم الدفاعي.

نفس الأسلوب الذي اشتهر به دورتموند في الثلاث اعوام الماضية تحت قيادة يورجن كلوب.

فالفرق الأساسي بين طريقة لعب ليفركوزن وأتليتيكو هو مكان تمركز الفريق لاستخلاص الكرة وبدء المرتدة؛ اتلتيكو يلعب بدفاع متأخر لافتكاك الكرة في نصف ملعبه الدفاعي، وباير يلعب خط دفاع متقدم لبدء المرتدة من مناطقه الهجومية.

وبالتالي يتطلب الأمر من شميدت جرأة أكبر، فالفريق الذي يضغط على منافسه فور فقدانه للكرة يرمي بعدد لاعبين كبير جداً في المناطق الأمامية لإجبار الخصم على الخطأ في أخطر أماكنه من الملعب.

فعدد اللاعبين الكبير أماماً يضاعف فرصتك لاستعادة الكرة من الخصم وأيضاً يضاعف فرص نجاح المرتدات. و لكن الأمر هنا بالطبع أخطر بكثير.

اتليتيكو و ليفركوزن يتفقان في نقاط عدة بالمناسبة، فالإثنان يلعبان بطريقة أقرب لـ4-4-2، يلعبان compact بتكتل لاعبين بقلب الملعب مع وضع الفخ على طرف الملعب لاصطياد المنافس.

ولكن هناك من آثر السلامة وترك مساحات أقل خلف خط ظهره، وهناك من جازف بتقدم فريقه ككل لضمان فرص أقوى في التواجد في مساحات تسمح له بالتسديد المباشر على المرمى فور امتلاك الكرة - وهذا تحديدا ما حدث في فوز فولزبورج المثير على ليفركوزن 5-4.

و لكن يبقى السؤال؛ هل هناك فريق أثبت إن خطته أكثر نجاحا من الآخر؟ إذا أخذنا بمتوسط تهديف كل فريق في المباراة الواحدة كمقياس بمفرده، فإنك ستندهش حين تعلم أن الناديين رغم اختلاف نهجهما، إلا إن أرقامهما متقاربة جدا.

أتليتيكو: 3 هدف في المباراة و ليفيركوزن 2.9 هدف.