الاتحاد الدولي يؤكد تقدم أوضاع العمال في قطر

(إفي): أكد السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جيروم فالكه، يوم الأربعاء أن قطر تحرز "تقدما" فيما يتعلق بأوضاع العمال، وهو الأمر الذي كان قد جعلها محل انتقادات من قبل منظمات غير حكومية وأخرى دولية.

وقال فالكه: "لست خبيرا في مثل هذه الأمور، ولكن بوجودي هنا شاهدت وجود تقدم وبالأخص فيما يتعلق بالقواعد التي أرسلتها اللجنة العليا لـ2022 فيما يتعلق بالبنية التحتية".

واعترف المسئول في مؤتمر صحفي بالدوحة بأن القضية شائكة، مشيرا إلى ضرورة استمرار السلطات القطرية في العمل مع خبراء بهذا المجال.

وصرح فالكه: "الهدف هو ضمان تطبيق اجراءات المعيشة الجيدة التي بدأت في قطر وعدم اقتصار الأمر فقط على مشروعات المونديال".

وأضاف الأمين العام لـ(فيفا) "نعرف أن إقامة المونديال قد يغير الكثير من الأشياء، وهذا الموضوع سيظل ضمن الأولويات في أجندتنا".

من جانبه قال رئيس اللجنة العليا حسن الزوادي إن "التطور الموجود على الأرض ملموس، وبالأخص في الإجراءات التي يتم تطبيقها".