الرقابة على الصادرات تستجيب لمصدرى البويات بعدم سحب أكثر من 3عينات

أصدر اللواء محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قرارا بألا يتم سحب أكثر من 3 عينات عشوائية من إجمالى مشمول الرسائل التى تضم 50 صنفا فأقل، وأن يكتفى بسحب عينة واحدة فقط فى حالة ما اذا كانت الرسالة عبارة عن صنف واحد.

وأشار المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة فى بيان له اليوم إلى أن القرار سيتم تطبيقه اعتبارا من أول مارس المقبل ويستهدف خفض تكاليف تحليل العينات على المصدرين بما يساهم فى زيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية بالأسواق الخارجية.

وأضاف أن القرار يأتى كاستجابة فورية لشكوى الشركات والمصانع المنتجة والمصدرة للبويات والدهانات من أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة والتى يتضررون فيها من سبب سحب 3 عينات من كل صنف من كل شحنة من كافة الرسائل المصدرة للبويات والمذيبات ، مشيرين إلى أن فاتورة الرسالة المصدرة قد تشمل أكثر من 30 صنفا من بويات ودهانات ومعاجين وورنيش تلميع وغيرها ، وأن تكلفة تحليل العينة الواحدة من كل صنف قد تصل لحوالي 1200 جنيه ، مما يزيد من تكاليف إجراءات التصدير ويفقد المنتجات المصرية ميزتها ‏التنافسية بالأسواق الخارجية ويهدد تواجدها في العديد من الأسواق .‏