أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

الرقابة على الصادرات تستجيب لمصدرى البويات بعدم سحب أكثر من 3عينات

Google+ Print
الرقابة على الصادرات تستجيب لمصدرى البويات بعدم سحب أكثر من 3عينات الرقابة على الصادرات تستجيب لمصدرى البويات بعدم سحب أكثر من 3عينات
أصدر اللواء محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قرارا بألا يتم سحب أكثر من 3 عينات عشوائية من إجمالى مشمول الرسائل التى تضم 50 صنفا فأقل، وأن يكتفى بسحب عينة واحدة فقط فى حالة ما اذا كانت الرسالة عبارة عن صنف واحد.

وأشار المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة فى بيان له اليوم إلى أن القرار سيتم تطبيقه اعتبارا من أول مارس المقبل ويستهدف خفض تكاليف تحليل العينات على المصدرين بما يساهم فى زيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية بالأسواق الخارجية.

وأضاف أن القرار يأتى كاستجابة فورية لشكوى الشركات والمصانع المنتجة والمصدرة للبويات والدهانات من أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة والتى يتضررون فيها من سبب سحب 3 عينات من كل صنف من كل شحنة من كافة الرسائل المصدرة للبويات والمذيبات ، مشيرين إلى أن فاتورة الرسالة المصدرة قد تشمل أكثر من 30 صنفا من بويات ودهانات ومعاجين وورنيش تلميع وغيرها ، وأن تكلفة تحليل العينة الواحدة من كل صنف قد تصل لحوالي 1200 جنيه ، مما يزيد من تكاليف إجراءات التصدير ويفقد المنتجات المصرية ميزتها ‏التنافسية بالأسواق الخارجية ويهدد تواجدها في العديد من الأسواق .‏

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365