عمر جابر يبدأ برنامج إعداده بتدريب بدني قوي

وضع البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك برنامجا بدنيا خاص لعمر جابر ظهير الفريق الأبيض العائد للتدريبات بهدف الارتقاء بلياقته البدنية.

وكان عمر جابر قد انقطع عن تدريبات فريقه بعد تحويله للتحقيق على خلفية امتناعه عن المشاركة في لقاء إنبي الذي سبقه سقوط 22 مشجعا زمالكاويا.

ولكن بعد تجاوز الأزمة، عاد جابر لتدريبات فريقه واجتمع معه فيريرا لحثه على نسيان الأحداث الماضية والتركيز في المران.

وخاض يوم الأربعاء عمر جابر مرانا بدنيا قويا بالركض حول الملعب والقفز من فوق الحواجز.

والتزم جابر بتعليمات مدربه أملا في استعادة لياقته قبل مواجهة الزمالك في دور الـ32 لكأس الكونفدرالية يوم 13 مارس المقبل.

وخاض الزمالك تدريباته بملاعب الناشئين نظرا لوجود إصلاحات في الملعب الرئيسي.