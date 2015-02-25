لاعبا الزمالك: ليس أمامنا سوى القتال على الدوري من أجل الشهداء

تعاهد لاعبو الزمالك فيما بينهم على القتال من أجل التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم، لإهدائه لروح ضحايا الدفاع الجوي الذين سقطوا في الثامن من فبراير الجاري.

ورحل 20 مشجعا زمالكاويا قبيل انطلاق مباراة إنبي بالدوري المصري، بعدما ألقت قوات الأمن قنابل غاز على مداخل استاد الدفاع الجوي في وجود آلاف من الجماهير.

بعد الكارثة، تجمد النشاط الكروي، ولكن يوم الأربعاء قرر إبراهيم محلب رئيس الوزراء تشكيل لجنة لإعادة الدوري المصري عقب فترة الحداد وهي 40 يوما.

وهذا انطبع على تصريحات لاعبي الزمالك، فقال طارق حامد لاعب وسط الفريق: "قرار عودة الدوري يعود بفائدة كبرى على المنتخب".

وأضاف في تصريحات صحفية "كل اللاعبين تعاهدوا على التتويج بلقب الدوري لإهدائه لأرواح الشهداء".

واتفق معه حمادة طلبة مدافع الزمالك، إذ قال: "سنحارب للتتويج بالدوري لصالح شهدائنا".

وأضاف "هناك أكثر من خمسة ملايين فردا من فئات المجتمع المختلفة تعتبر كرة القدم مصدر رزقهم ومن الخطأ إلغاء المسابقة وتجاهل هؤلاء".

وتابع "هذا لا يعني أننا تناسينا من ماتوا من أجلنا ولكن كل ما نملكه هو جلب لقب الدوري ومنحه لأرواحهم".

ولم يتوج الزمالك بلقب الدوري منذ 10 سنوات، وقبل توقف المسابقة، يحتل الصدارة برصيد 45 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن إنبي الوصيف.