أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لاعبا الزمالك: ليس أمامنا سوى القتال على الدوري من أجل الشهداء

Google+ Print
لاعبا الزمالك: ليس أمامنا سوى القتال على الدوري من أجل الشهداء لاعبا الزمالك: ليس أمامنا سوى القتال على الدوري من أجل الشهداء

تعاهد لاعبو الزمالك فيما بينهم على القتال من أجل التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم، لإهدائه لروح ضحايا الدفاع الجوي الذين سقطوا في الثامن من فبراير الجاري.

ورحل 20 مشجعا زمالكاويا قبيل انطلاق مباراة إنبي بالدوري المصري، بعدما ألقت قوات الأمن قنابل غاز على مداخل استاد الدفاع الجوي في وجود آلاف من الجماهير.

بعد الكارثة، تجمد النشاط الكروي، ولكن يوم الأربعاء قرر إبراهيم محلب رئيس الوزراء تشكيل لجنة لإعادة الدوري المصري عقب فترة الحداد وهي 40 يوما.

وهذا انطبع على تصريحات لاعبي الزمالك، فقال طارق حامد لاعب وسط الفريق: "قرار عودة الدوري يعود بفائدة كبرى على ".

وأضاف في تصريحات صحفية "كل اللاعبين تعاهدوا على التتويج بلقب الدوري لإهدائه لأرواح الشهداء".

واتفق معه حمادة طلبة مدافع الزمالك، إذ قال: "سنحارب للتتويج بالدوري لصالح شهدائنا".

وأضاف "هناك أكثر من خمسة ملايين فردا من فئات المجتمع المختلفة تعتبر كرة القدم مصدر رزقهم ومن الخطأ إلغاء المسابقة وتجاهل هؤلاء".

وتابع "هذا لا يعني أننا تناسينا من ماتوا من أجلنا ولكن كل ما نملكه هو جلب لقب الدوري ومنحه لأرواحهم".

ولم يتوج الزمالك بلقب الدوري منذ 10 سنوات، وقبل توقف المسابقة، يحتل الصدارة برصيد 45 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن إنبي الوصيف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب