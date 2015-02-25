الفنان السعودي محمد عيسى يطلق حملة لإنقاذ مرضى السرطان

يستمر الفنان السعودي محمد عيسى في حملته الانسانية التي كان قد أطلقها بالتعاون مع مدينة الملك عبد الله الطبية والتي تتعلق بالتبرع بالصفائح الدموية لمصابي مرض السرطان.

وكان الفنان " عيسى " قد أطلق منذ حوالي السنة حملة انسانية كبيرة ونداء انساني لمساعدة مرضى السرطان والأورام وحقق حتى الان انجازات مهمة حيث وصل عدد المتبرعين بالصفائح الدموية الى ما يزيد عن \2500\ متبرع ، كما ان عدد المرضى المستفيدين من هذه الصفائح يصل الى الآلاف .

هذه الحملة التي أطلقها الدكتور الفنان محمد عيسى انتشرت بشكل مهم في أنحاء المملكة حيث قامت مدينة الملك عبد الله الطبية في مكة بتوزيع الصفائح الدموية إلى باقي أنحاء المملكة ليتم الاستفادة منها في أغلب المشافي .

وقال الفنان محمد عيسى في تصريح له : بشكل عام مرضى السرطان والأورام لا أحد يهتم بهم كثيرا وبمعاناتهم ، وهذه الحملة تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للفنان ، وهذا واجب علينا جميعا وهي مسؤولية جماعية تساهم قدر الإمكان في إرجاع المريض إلى حالته الطبيعية .

وأضاف " عيسى " : لقد وجدت تجاوبا رائعا من قبل العديد من الناس رغم أنهم بحاجة الى أن يجلسوا مدة ساعة أمام الآلة التي تسحب الدم منهم وتستخرج منه الصفائح الدموية وتعيده مرة أخرى إليهم ، ولكن كان التجاوب كبيرا وهذا ما أسعدني وهم يعتبرون هذا صدقة جارية ، وكلنا معرضون للمرض .

وبدأ الفنان محمد عيسى مسيرته في التلفزيون السعودي بشخصية " سمورة " في مسلسل " بابا فرحان" ، و شارك في مسلسل " البيت الكبير" مع الفنانة اعتماد قادري والممثل الكويتي القدير غانم الصالح (رحمه الله) ، " وقام بأدوار كثيرة في مسلسل "مقالب أبو عرام"، وشارك مع ال art في عده مسلسلات مثل " لو كنت مكاني " و" عويند يغزو المدينة " و "البصيرة" و "سنوات الضياع "

وحول إمكانية إنتاج عمل فني درامي يسلط الضوء على هذه الشريحة من المرضى أوضح الفنان محمد عيسى بأنه يتمنى إيجاد المنتج المناسب لهكذا عمل مهم يستطيع من خلاله الفن والفنانين ايصال رسالة مهمة .

وحث الفنان السعودي محمد عيسى الجميع بما فيهم الفنانين للقيام بهذه الخطوة والمساهمة بإنقاذ حياة انسان مريض ، فالإنسان يجب أن يحب الخير للناس جميعا وعمل الخير لا يضيع عند أحد .

الجدير ذكره أن الفنان محمد عيسى يعتبر أول سعودي عربي يقتحم الدراما والسينما التركية من خلال الفيلم التاريخي الذي يتكلم عن الدولة العثمانية بدور وزير السلطان مراد ، وله في رصيده عشرات المسلسلات العربية والخليجية والتركية ، وانتج اربع أفلام اثنان منهم عربيان في مصر ، و فيلمان تركيان قصيران بإثم "حافة الإنهيار " و "سرطان العصر القادم بمصر".

لمشاهدة الفيديو الخاص بالحملة ورسالة الفنان محمد عيسى على الرابط:

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