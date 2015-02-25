جوليان مور تستمر في حصد نجاح فيلم Still Alice

حصلت النجمة العالمية Julianne Moore على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Still Alice، خلال توزيع Independent Spirit Awards في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وفي الاحتفال الذي انطلق مساء السبت، نافست Moore على هذه الجائزة كلاً من Reese Witherspoon وRosamund Pike وFelicity Jones وMarion Cotillard.

هذه ليست الجائزة الأولى التي تنالها Julianne عن الفيلم عينه، إذ إنها كرّمت سابقاً عن دورها فيه خلال الـ Golden Globe و Bafta Awards و Screen Actors Guild Award و AACTA International Award.

وتلعب Julianne Moore في الفيلم دور الأستاذة الجامعية Alice Howland، المتخصصة في علم اللغويات، التي تصاب بمرض الألزهايمر لأسباب وراثية، فتتغير حياتها تماماً، ويشاركها في بطولته Alec Baldwin و Kristen Stewart.

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