كارول سماحة:العنصرية في الدين أمر محزن

أعربت الفنانة كارول سماحة عن حزنها الشديد حيال العنصرية في الدين موضحة أيضاً أن الفقر يولد جيلاً يعيش على الحقد والانتقام.

جاءت هذه التصريحات على خلفية لقاء تلفزيوني قصير قامت باجرائه مؤخراً في أحد المؤتمرات الخاصة بعملها كسفيرة للنوايا الحسنة للحقوق والتنمية. ذكرت سماحة أن ما يحدث بشأن العنصرية في الدين شيء لا يحتمل وتساءلت كيف نربي جيلاً على هذه النظرة الدونية أو الفوقية للآخرين لمجرد أنه من دين مخالف؟!.

تطرقت كارول كذلك للحديث عن العدالة الاجتماعية موضحة أنه لا يمكن الحلم بها طالما لا يوجد حد أدنى للأجور ويوجد حرمان من المدارس بسبب الفقر الذي يولد بدوره جيلاً يعيش على الانتقام والحقد.