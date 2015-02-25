نجوم ضحّوا بإطلالاتهم من أجل أدوار تمثيلية

إلى جانب الجهد الكبير الذي يتطلّبه تصوير أيّ عمل تلفزيوني أو سينمائي، هناك العديد من التضحيات والتحديات التي يواجهها النجم للوصول إلى المشاهد بأبهى حلّة. فالصورة التي تصل إلى الجمهور، والتمثيل الذي يُقنعه بالفعل، لا يأتيان من فراغ أو عن طريق الصدفة، بل هما وليدا جهود جبّارة ومتعبة أكثر ممّا يتوقّع البعض.

فبالرغم من أنّ الشكل لا يعني كثيراً بقدر الخبرة والموهبة، فإنّه يبقى من العوامل الأساسيّة التي تُساهم في نجاح أيّ عمل مهما كان.

هنا لائحة ببعض النجوم الذين ضحّوا بإطلالاتهم الخارجية من أجل أدوارهم التمثيلية:

George Clooney: زاد وزنه أكثر من 14 كيلوجراماً بغية أداء دور عميل CIA في فيلم Syriana.

Bradley Cooper: اكتسب حوالى 100 كيلوجرام لتجسيد شخصية أحد عناصر فرقة "سيل" في سلاح البحرية الأمريكية كريس كايل في فيلم American Sniper.

Charlize Theron: اكتسبت 14 كيلوجراماً من أجل دورها في Monster.

Tom Hanks: خسر 25 كيلوجراماً ليتناسب جسمه مع دوره في فيلم Castaway.

Vincent D'Onofrio: اكتسب 32 كيلوجراماً لفيلم Full Metal Jacket.

Ben Kingsley: حلق شعره وفقد 9 كيلوجرامات لأداء دور غاندي.

Chris Pratt: خسر 27 كيلوجراماً خلال 6 أشهر بغية أداء دوره في فيلم Guardians of the Galaxy.

Natalie Portman: خسرت 9 كيلوجرامات لأداء دور راقصة باليه في فيلم Black Swan.

Mila Kunis: فقدت 9 كيلوجرامات لأداء دورها في فيلم Black Swan.

Anne Hathaway: خسرت 7 كيلوجرامات لأداء دور مومس في فيلم Les Miserables.

Tom Hardy: اكتسب حوالى 14 كيلوجراماً لأداء دوره في فيلم The Dark Knight Rises.

Robert Deneiro: اكتسب 27 كيلوجراماً لتصوير مشهد واحد في فيلم Raging Bull.

Demi Moore: شاركت في تمارين عسكرية حتى تخسر دهوناً كثيرة لأداء دورها في فيلم G.I. Jane.

Christian Bale: توقّف نهائياً عن الأكل ومارس الرياضة بشدّة فخسر 28.5 كيلوجراماً لأداء دوره في فيلم The Machinist.

Ryan Reynolds: اكتسب 11 كيلوجراماً من العضل لفيلم .Blade Trinity

Matt Damon: اكتسب 14 كيلوجراماً لأداء دوره في فيلم The Informant.

Ryan Gosling: اكتسب 27 كيلوجراماً بسبب شربه البوظة الذائبة، ليتناسب شكله مع الدور الذي يؤدّيه في فيلم The Lovely Bones.