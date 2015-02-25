عبدالعال : قانون الكيانات الإرهابية يستمد أهميته من الظرف السياسي

أكد سيد عبدالعال رئيس حزب “التجمع” أن قانون الكيانات “الإرهابية” قانون يستمد أهميته من الظرف السياسي الذي يولد فيه وكان الشعب محتاج إلى أن يكون للدولة المصرية لائحة تحاكم بها الإرهابيين .

وأضاف عبدالعال خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج “بالورقة والقلم” على قناة “التحرير” أن هذه اللائحة تحدد علاقة الدول الأخرى بنا ولا هناك تخوف من استخدام هذا القانون لأن هناك ضابط قانوني وهو محكمة الاستئناف .

واستطرد عبدالعال أن قانون الكيانات “الإرهابية” تأخر كثيراً ،وكان يجب إصداره من فترة لتحقيق العدالة الناجزة فحتى الآن لم يتم الحكم على الإرهابيين الذين قاموا بقتل جنودنا على الحدود .