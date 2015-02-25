أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

عبدالعال : قانون الكيانات الإرهابية يستمد أهميته من الظرف السياسي

Google+ Print
عبدالعال : قانون الكيانات الإرهابية يستمد أهميته من الظرف السياسي عبدالعال : قانون الكيانات الإرهابية يستمد أهميته من الظرف السياسي

رئيس حزب التجمع – سيد عبدالعال

 

أكد سيد عبدالعال رئيس حزب “التجمع” أن قانون الكيانات “الإرهابية” قانون يستمد أهميته من الظرف السياسي الذي يولد فيه وكان الشعب محتاج إلى أن يكون للدولة المصرية لائحة تحاكم بها الإرهابيين .

وأضاف عبدالعال خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج “بالورقة والقلم” على قناة “التحرير” أن هذه اللائحة تحدد علاقة الدول الأخرى بنا ولا هناك تخوف من استخدام هذا القانون لأن هناك ضابط قانوني وهو محكمة الاستئناف .

واستطرد عبدالعال أن قانون الكيانات “الإرهابية” تأخر كثيراً ،وكان يجب إصداره من فترة لتحقيق العدالة الناجزة فحتى الآن لم يتم الحكم على الإرهابيين الذين قاموا بقتل جنودنا على الحدود .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا