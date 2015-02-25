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صلاح على رأس قائمة فيورنتينا لمواجهة توتنام أوروبيا

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صلاح على رأس قائمة فيورنتينا لمواجهة توتنام أوروبيا صلاح على رأس قائمة فيورنتينا لمواجهة توتنام أوروبيا

أعلن فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا عن قائمة فريقه لمواجهة توتنام بالدوري الأوروبي في إياب دور الـ32 والتي جاء على رأسها الدولي المصري محمد صلاح.

صلاح تألق في المواجهات الأخيرة بالدوري الإيطالي امام ساسولو، ثم تورينو وسجل فيهما، كما شارك 90 دقيقة أمام توتنام في لقاء الإياب الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

وضم مونتيلا 21 لاعبا وهم كالتالي:

محمد صلاح - ألونسو - أكويلاني - باباكار - باديلي - باراديني - باسانتا - فرنانديز - جوميز - جونزالو - إليسيتش - خواكين - لاتزاري - ليزريني - نيتو - باسكوال - بيتزارو - ريتشارتز - سافيتش -تومافيتش - فارجاس.

فيورنتينا يحتاج للتعادل السلبي فقط من أجل العبور لدور الـ16 من ملعب فرانتشي معقل الفيولا.

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