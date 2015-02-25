مكافحة المخدرات تضبط عاطل بحوزته 6730 طربة حشيش فى الإسماعلية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من توجيه ضربة أمنية لأحد تجار المخدرات بالإسماعيلية وتتمكن من ضبط 6730 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام ” المدعو إبراهيم . ع . س ” شهرته مبروك المحروق ،59 عاما ، عاطل ، ومقيم دائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية ، سبق ضبطه وإتهامه فى ( 2 ) قضية “مخدرات ” بجلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش وترويجها على عملائه بمحافظات مدن القناة .

وعقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية وقطاع مصلحة الأمن العام والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة حيث أمكن ضبط المذكور بمسكنه بقرية المجاهدين العرب بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية وأسفر تفتيش مسكنه عن ضبط عدد 6730 طربة من مخدر الحشيش وزنت 673 كيلو جرام ، و كمية من مخدر الأفيون وزنت 10 جرام ، و مبلغ مالى 3777500 جنيه ، 20500 ريال سعودى ، 5650 دولار ، 1090 جنيه إسترلينى ، 150 يورو ، 300 دينار أردنى ، والسيارتين رقمى ” ى و ن 587 – ج أ ل 418 ” .

> و بمواجهته إعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارتين لإستخدامهما فى النقل والترويج .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .