نقل طبيب بوحدة الإبراهيمية الصحية بالإسكندرية بتهمة التحرش بزميلاته

تقدم عدد من الطبيبات العاملات بمكتب صحة الإبراهيمية، اليوم بشكوى رسمية إلى مديرية الصحة، ضد طبيب يتحرش بهن رغم عمل زوجته معه فى نفس مكتب الصحة إلا أنها دائمة الغياب.

وأشرن لـ"اليوم السابع" إلى أنهن توجهن إلى قسم شرطة الإبراهيمية وتم تحرير محضر رقم 7 أحوال، يتهمن فيه الطبيب المذكور بالتحرش، وطالبن مديرية الصحة بالتدخل لوقف المهزلة.

من جانبه أشار دكتور محمود زهران وكيل مديرية الصحة، إلى أنه تقرر نقل الطبيب محل الشكوى وتشكيل لجنة للتفتيش الفنى والإدارى والمالى على الوحدة الصحية.