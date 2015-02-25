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السجن المشدد 15 سنة لقاتل سيدة فى خصومة ثأرية بسوهاج

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السجن المشدد 15 سنة لقاتل سيدة فى خصومة ثأرية بسوهاج السجن المشدد 15 سنة لقاتل سيدة فى خصومة ثأرية بسوهاج
عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء "أبو العجب.م.ع" بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل "رئيسة.ع" بأن أطلق عليها النيران من سلاح كان بحوزته بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد النبى كامل وعضوية المستشارين أسامة وجيه وأحمد محمد فراج، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.
>وتعود أحداث القضية إلى 2014 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا بمقتل المجنى عليها أثر إصابتها بطلقات نارية، وكشفت تحريات المباحث عن أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بينه وبين زوجها المدعو عبد العال.م فقام المتهم بإطلاق النار عليه من سلاح نارى إلا أن الطلقات أصابت زوجته المجنى عليها ولقيت مصرعها على الفور فيما فر المتهم هاربًا.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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مصر 365