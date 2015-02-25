الجيش يفجر سيارة مفخخة قبل اقتحامها أحد المقرات الأمنية بالشيخ زويد

تمكنت قوات الجيش من تفجير سيارة مفخخة قبل اقتحامها أحد المقرات الأمنية بالشيخ زويد.

وأكد مصدر أمنى ان العملية العسكرية التى داهمت قرى رفح والشيخ زويد مدعومة بطائرات “الأباتشى” ،قد تمكنت من

> مقتل 3 وضبط 6 من المشتبه فيهم ،وتدمير 12 بؤرة (منزل و 11 عشة ) إلى جانب حرق وتدمير عدد 13 دراجة بخارية بدون لوحات.

ومن جهة أخرى تمكنت القوات من تدمير سيارة مفخخة أجرة ماركة “مرسيدس” كان ينوى تفجيرها عند أحد المقرات الأمنية وتم تفجيرها قبل وصولها .

ولا تزال الحملات الأمنية مستمرة عن طريق الطائرات والقوات البرية ، وهناك أعداد من القتلى والمصابين والمقبوض عليهم لم يتم حصرهم بعد .