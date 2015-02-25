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تأجيل محاكمة 68 متهمًا بـ”خلية الظواهرى” لـ 17 مارس

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تأجيل محاكمة 68 متهمًا بـ”خلية الظواهرى” لـ 17 مارس تأجيل محاكمة 68 متهمًا بـ”خلية الظواهرى” لـ 17 مارس

أجلت محكمة “جنايات القاهرة” المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد فهمى نظر محاكمة 68 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الظواهرى” إلى جلسة 17 مارس المقبل، لمرافعة النيابة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا،قد أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهماُ بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهماُ هارباُ وحبسهم احتياطياُ على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من العناصر “الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

 

 

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