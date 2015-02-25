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إندلاع حريق بشركة فلاتر بعقار سكني بالأزبكية

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إندلاع حريق بشركة فلاتر بعقار سكني بالأزبكية إندلاع حريق بشركة فلاتر بعقار سكني بالأزبكية

أرشيفية

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغاّ عن اندلاع حريق اليوم بإحدى الشقق بالعقار رقم 10 شارع “نجيب الريحاني| بحي الأزبكية.

وفور تلقي البلاغ أصدر المحافظ تعليماته لكافة الأجهزة المعنية بالانتقال إلي موقع الحريق ورئيس الحي للمتابعة وتقديم المعاونة اللازمة.

وأفاد اللواء عاطف عبد المنعم رئيس حي الأزبكية بأن قوات الحماية المدنية ،قد تمكنت من محاصرة النيران داخل الوحدة السكنية وعدم انتشارها بباقي المبني أو المباني المجاورة .

وتبين أن هذه الوحدة مستخدمة كمقر لإحدى الشركات العاملة في مجال تجارة الكيماويات وفلاتر الهواء ، واستخدامها لإحدى الغرف كمخازن للفلاتر واشتعال النيران بها ، وقيام رجال الحماية المدنية بالتعامل معها.

وأكد عبد المنعم بأنه لاتوجد أي إصابات بين المواطنين أو تأثير علي المبني ،وسيتم العرض علي النيابة فور التمكن من انحسار الأدخنة لتحديد أسباب الحريق.

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